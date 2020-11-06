06.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Поймали старушку с ценным документом XIX века в туфле

10:00 06.11.2020
0

Подозрительную женщину заметил один из работников читального зала Российского военно-исторического архива.

% name% title
Некоторое время женщина работала с историческим документом
Сотрудники вневедомственной охраны в Москве задержали посетительницу Российского военно-исторического архива, которая попыталась вынести из здания редкий исторический документ, спрятав его в обувь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
Источник в правоохранительных органах ранее рассказал РИА Новости, что директор Российского государственного военно-исторического архива сообщил в полицию о хищении ценного исторического документа.
"К росгвардейцам, дежурившим на посту охраны, обратился работник читального зала. Он сообщил о странном поведении одной из посетительниц архива, которая что-то пыталась спрятать в личных вещах. Слова смотрителя подтвердили записи с камер видеонаблюдения... Женщина была задержана и передана прибывшей следственно-оперативной группе МВД, которая изъяла у 62-летней москвички редкий документ, датированный 3 марта 1857 года", - говорится в сообщении.
архив документ старушка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зачем он ей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскБлагодарны врачи и пациенты: По 14 адресам за 3,5 часа бесплатно развез докторов к пациентам с COVID-19 таксист Иван Андреев в Бердске
11:18 06-11-2020
Благодарны врачи и пациенты: По 14 адресам за 3,5 часа бесплатно развез докторов к пациентам с COVID-19 таксист Иван Андреев в Бердске
Заочно арестовал торговца детьми от суррогатных матерей суд
11:15 06-11-2020
Заочно арестовал торговца детьми от суррогатных матерей суд
Посмертно наградил погибшую при попытке спасти подругу школьницу Путин
11:13 06-11-2020
Посмертно наградил погибшую при попытке спасти подругу школьницу Путин
БердскМногодетные семьи ждут сухпайки: Выдадут ли их в школах Бердска, озвучила вице-мэр Жанна Шурова
11:13 06-11-2020
Многодетные семьи ждут сухпайки: Выдадут ли их в школах Бердска, озвучила вице-мэр Жанна Шурова
Предложила койки для ковидных больных за 32 000 рублей в день больница в Новосибирске
11:01 06-11-2020
Предложила койки для ковидных больных за 32 000 рублей в день больница в Новосибирске
Обнаружили еще один ранний симптом COVID-19
11:00 06-11-2020
Обнаружили еще один ранний симптом COVID-19
Навальный предложил взять Моргенштерна на перевоспитание
10:53 06-11-2020
Навальный предложил взять Моргенштерна на перевоспитание
БердскДо какой даты ушли на дистанционку школьники Бердска в 2020 году, рассказала вице-мэр Жанна Шурова
10:51 06-11-2020
До какой даты ушли на дистанционку школьники Бердска в 2020 году, рассказала вице-мэр Жанна Шурова
О планах закупить «Спутник V» из России заявили в Венгрии
10:45 06-11-2020
О планах закупить «Спутник V» из России заявили в Венгрии
Как в бюджетной гостинице: центр «Заря» превратили в обсерватор
10:30 06-11-2020
Как в бюджетной гостинице: центр «Заря» превратили в обсерватор