Поймали старушку с ценным документом XIX века в туфле

Сотрудники вневедомственной охраны в Москве задержали посетительницу Российского военно-исторического архива, которая попыталась вынести из здания редкий исторический документ, спрятав его в обувь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
Источник в правоохранительных органах ранее рассказал РИА Новости, что директор Российского государственного военно-исторического архива сообщил в полицию о хищении ценного исторического документа.
"К росгвардейцам, дежурившим на посту охраны, обратился работник читального зала. Он сообщил о странном поведении одной из посетительниц архива, которая что-то пыталась спрятать в личных вещах. Слова смотрителя подтвердили записи с камер видеонаблюдения... Женщина была задержана и передана прибывшей следственно-оперативной группе МВД, которая изъяла у 62-летней москвички редкий документ, датированный 3 марта 1857 года", - говорится в сообщении.