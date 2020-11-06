Из-за коронавируса въезд из России ограничил Китай

Китай на фоне пандемии коронавируса временно приостановил въезд граждан из России по некоторым категориям виз и виду на жительство, сообщило посольство КНР в Москве.
Указано, что запрет касается поездок для решения "личных вопросов и воссоединения семьи".
"Посольство (консульства) Китая в России не будут выдавать "заявления о состоянии здоровья" вышеупомянутым лицам", — говорится в сообщении.
Иностранцы, которым необходимо срочно поехать в Китай, могут подавать заявления на получение виз в посольство и консульства КНР в России. Въезд в страну по визам, выданным после 3 ноября 2020 года, разрешен.
"Это временные меры, которые китайская сторона вынуждена принять для реагирования на нынешнюю эпидемическую ситуацию. В соответствии с эпидемической ситуацией китайская сторона будет своевременно корректировать меры и опубликует дополнительные уведомления", — заключили в диппредставительстве.
Источник: РИА Новости