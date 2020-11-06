Из-за коронавируса въезд из России ограничил Китай

Эти меры не коснутся лиц с дипломатическими и служебными визами, визами вежливости и визами категории С.

Китай приостановил въезд из России по визам

Китай на фоне пандемии коронавируса временно приостановил въезд граждан из России по некоторым категориям виз и виду на жительство, сообщило посольство КНР в Москве.

Указано, что запрет касается поездок для решения "личных вопросов и воссоединения семьи".

"Посольство (консульства) Китая в России не будут выдавать "заявления о состоянии здоровья" вышеупомянутым лицам", — говорится в сообщении.



Эти меры не коснутся лиц с дипломатическими и служебными визами, визами вежливости и визами категории С.Иностранцы, которым необходимо срочно поехать в Китай, могут подавать заявления на получение виз в посольство и консульства КНР в России. Въезд в страну по визам, выданным после 3 ноября 2020 года, разрешен."Это временные меры, которые китайская сторона вынуждена принять для реагирования на нынешнюю эпидемическую ситуацию. В соответствии с эпидемической ситуацией китайская сторона будет своевременно корректировать меры и опубликует дополнительные уведомления", — заключили в диппредставительстве.

Источник: РИА Новости