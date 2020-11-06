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Из-за коронавируса въезд из России ограничил Китай

10:15 06.11.2020 Фото: pixabay.com
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Эти меры не коснутся лиц с дипломатическими и служебными визами, визами вежливости и визами категории С.

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Китай приостановил въезд из России по визам

Китай на фоне пандемии коронавируса временно приостановил въезд граждан из России по некоторым категориям виз и виду на жительство, сообщило посольство КНР в Москве.
Указано, что запрет касается поездок для решения "личных вопросов и воссоединения семьи".

"Посольство (консульства) Китая в России не будут выдавать "заявления о состоянии здоровья" вышеупомянутым лицам", — говорится в сообщении.

Эти меры не коснутся лиц с дипломатическими и служебными визами, визами вежливости и визами категории С.
Иностранцы, которым необходимо срочно поехать в Китай, могут подавать заявления на получение виз в посольство и консульства КНР в России. Въезд в страну по визам, выданным после 3 ноября 2020 года, разрешен.
"Это временные меры, которые китайская сторона вынуждена принять для реагирования на нынешнюю эпидемическую ситуацию. В соответствии с эпидемической ситуацией китайская сторона будет своевременно корректировать меры и опубликует дополнительные уведомления", — заключили в диппредставительстве.

Источник: РИА Новости

виза Китай.
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