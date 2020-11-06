Как в бюджетной гостинице: центр «Заря» превратили в обсерватор

Центр социальной помощи «Заря» готов стать обсерватором

МБУ «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» готов к работе в качестве обсерватора — в учреждении сделали ремонт, персонал отправили на переподготовку. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, при необходимости учреждение могут перепрофилировать в ковидный госпиталь.

«Сегодня в трёх муниципальных учреждениях — „Заре“, „Лунном камне“ и „Обских зорях“ — работа прекращена. Площадки зарезервированы под обсерваторы, как это было весной. В центре „Заря“, где проходят реабилитацию семьи с детьми, летом были капитально отремонтированы все помещения четвёртого этажа, закуплено новое оборудование — учреждение основательно подготовлено к работе в качестве обсерватора. Также рассматривается возможность организовать здесь ковидный госпиталь. Конечно, не для тяжёлых больных, так как в учреждении нет соответствующих условий и оборудования. Но для больных, например, с лёгкой формой ковида такое решение возможно», — отметил мэр Анатолий Локоть.

Как рассказала начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева, под обсерватор отведены третий и четвёртый этажи здания. Всего здесь смогут принять 94 человека.

В этом году был проведён капитальный ремонт четвёртого этажа «Зари»: расширены до 90 см входные зоны в жилых блоках, заменена электропроводка, сантехника, радиаторы, оконные и дверные блоки, уложен новый пол. Душевые и туалетные комнаты сделаны в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Сумма средств на ремонт составила около 4 млн рублей из городского бюджета. Ещё 4 млн рублей — средства федерального и президентского грантов — затрачены на закупку медицинского оборудования, в том числе для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

«В настоящее время в отрасли работает около 150 специалистов с медицинским образованием. Сейчас они проходят переподготовку для работы с заболевшими ковидом. У них уже есть опыт работы в системе обсервации. Наши специалисты имеют мощную реабилитационную базу, знают, как работать с детьми с тяжёлой инвалидностью, с пожилыми, с беременными — эти навыки нам пригодятся. Также центр „Заря“ готов к дооборудованию, если это потребуется для дополнительных манипуляций, например, для оснащения кислородом», — рассказала Ольга Незамаева.

МБУ «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» работает с 1999 года. Здесь оказывают помощь детям, нуждающимся в социальном обслуживании, а также семьям, воспитывающим ребёнка-инвалида или ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. В 2014 году на три месяца центр стал пунктом размещения для лиц, временно покинувших территорию Украины. В нынешнем 2020 году более чем полгода центр работал в качестве обсерватора, принимая граждан, прибывших из эпидемически неблагополучных территорий

Источник: novo-sibirsk.ru