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О планах закупить «Спутник V» из России заявили в Венгрии

10:45 06.11.2020 Фото: pixabay.com
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Одна из компаний также намерена заняться производством российской вакцины.

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В Венгрии заявили, что начнут импортировать российскую вакцину от коронавируса в декабре
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Небольшой объем вакцины закупят для проведения исследований и лицензирования, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Венгрия начнет импорт небольшого объема российской вакцины против нового коронавируса для проведения исследований и лицензирования в декабре 2020 года. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

"Россия начнет поставлять небольшие партии вакцины в декабре для завершения клинических исследований и изучения вакцины здесь, а также завершения лицензирования, - сказал министр. - Они сообщили, что могут начать крупные поставки со второй или третьей недели января".

По его словам, венгерская сторона собирается наращивать закупку российской вакцины с января 2021 года. Одна из компаний в Венгрии также намерена заняться производством российской вакцины, отметил министр.

COVID-19 вакцина венгрия коронавирус пандемия
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