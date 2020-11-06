Продавать очередь на КТ начали в больницах Новосибирска

Что компьютерную томографию легких нужно делать только в условиях серьезного процесса.

На очередях по медобследованию на ковид пытаются спекулировать

Депутаты регионального парламента тоже заслушали отчет министра здравоохранения области о ситуации с коронавирусом.

— На сегодняшний день выстроились большие очереди на прохождение услуг КТ и сдачу тестов на ковид. У нас есть информация, что в Дзержинском районе есть проявления теневого рынка — люди платят деньги для того, чтобы их подвинули в очереди, — сообщил на сессии регионального парламента депутат Роман Яковлев (КПРФ).

Речь идет об очереди на КТ легких в Горбольнице №2 на ул. Ползунова.



Константин Хальзов в очередной раз подчеркнул, что компьютерную томографию легких нужно делать только в условиях серьезного процесса, она не является вопросом скрининга.— Нужно уходить от этой практики. Те минимальные изменения, которые могут выявиться на КТ при начальной стадии заболевания, не меняют тактику лечения. КТ должна назначаться врачом и только тогда, когда это действительно необходимо, так как обследование несет лучевую нагрузку, — добавил Хальзов.

Кроме этого, чтобы погасить панические настроения у населения, депутаты предложили усилить информирование о ситуации с пандемией, на регулярной основе сообщать о наличии лекарств в аптеках и количестве свободных коек в госпиталях и стационарах.