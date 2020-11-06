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Продавать очередь на КТ начали в больницах Новосибирска

09:33 06.11.2020 Фото: pixabay.com
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Что компьютерную томографию легких нужно делать только в условиях серьезного процесса.

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Депутаты регионального парламента тоже заслушали отчет министра здравоохранения области о ситуации с коронавирусом.
— На сегодняшний день выстроились большие очереди на прохождение услуг КТ и сдачу тестов на ковид. У нас есть информация, что в Дзержинском районе есть проявления теневого рынка — люди платят деньги для того, чтобы их подвинули в очереди, — сообщил на сессии регионального парламента депутат Роман Яковлев (КПРФ).

Речь идет об очереди на КТ легких в Горбольнице №2 на ул. Ползунова.

Константин Хальзов в очередной раз подчеркнул, что компьютерную томографию легких нужно делать только в условиях серьезного процесса, она не является вопросом скрининга.
— Нужно уходить от этой практики. Те минимальные изменения, которые могут выявиться на КТ при начальной стадии заболевания, не меняют тактику лечения. КТ должна назначаться врачом и только тогда, когда это действительно необходимо, так как обследование несет лучевую нагрузку, — добавил Хальзов.

Кроме этого, чтобы погасить панические настроения у населения, депутаты предложили усилить информирование о ситуации с пандемией, на регулярной основе сообщать о наличии лекарств в аптеках и количестве свободных коек в госпиталях и стационарах.

COVID-19 коронавирус пандемия
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