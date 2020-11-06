Продавать очередь на КТ начали в больницах Новосибирска

Депутаты регионального парламента тоже заслушали отчет министра здравоохранения области о ситуации с коронавирусом.
— На сегодняшний день выстроились большие очереди на прохождение услуг КТ и сдачу тестов на ковид. У нас есть информация, что в Дзержинском районе есть проявления теневого рынка — люди платят деньги для того, чтобы их подвинули в очереди, — сообщил на сессии регионального парламента депутат Роман Яковлев (КПРФ).
Речь идет об очереди на КТ легких в Горбольнице №2 на ул. Ползунова.
— Нужно уходить от этой практики. Те минимальные изменения, которые могут выявиться на КТ при начальной стадии заболевания, не меняют тактику лечения. КТ должна назначаться врачом и только тогда, когда это действительно необходимо, так как обследование несет лучевую нагрузку, — добавил Хальзов.
Кроме этого, чтобы погасить панические настроения у населения, депутаты предложили усилить информирование о ситуации с пандемией, на регулярной основе сообщать о наличии лекарств в аптеках и количестве свободных коек в госпиталях и стационарах.