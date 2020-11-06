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Обнаружили еще один ранний симптом COVID-19

11:00 06.11.2020 Фото: pixabay.com
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Особенно это характерно для пожилых пациентов. У них такой симптом появляется раньше затрудненного дыхания и кашля.

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Выявлен еще один ранний признак COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Ученые из Франции и Испании провели анализ научных публикаций о влиянии коронавируса на центральную нервную систему и выяснили, что сопровождающийся высокой температурой делирий можно отнести к одному из ранних симптомов COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Immunology and Immunotherapy.

Большая часть исследований коронавируса SARS-CoV-2 касается его влияния на легкие, сердце и почки. Однако появляется все больше свидетельств того, что вирус действует и на центральную нервную систему, вызывая головные боли, а также нейрокогнитивные изменения.
Исследователи из Открытого университета Каталонии в Испании и Университета Бордо во Франции пришли к выводу, что одно из таких изменений — делирий, наряду с потерей обоняния и вкуса, можно считать ранним признаком коронавирусной инфекции.

Делирий — психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания, нарушением внимания и восприятия, часто возникает при COVID-19 с высокой температурой, особенно у пожилых пациентов, за несколько дней до проявления кашля и затрудненного дыхания.
"Делирий — это состояние замешательства, при котором человек чувствует себя оторванным от реальности, как будто он видит сон, — приводятся в пресс-релизе Открытого университета Каталонии слова первого автора статьи Хавьера Корреа (Javier Correa). — В такой эпидемиологической ситуации мы должны быть начеку и иметь в виду, что определенные признаки замешательства у больного могут указывать на инфекцию".

Основные гипотезы, объясняющие влияние коронавируса SARS-CoV-2 сводятся к трем возможным причинам: гипоксия, или дефицит кислорода нейронов; воспаление ткани мозга из-за цитокинового шторма; и проникновение вируса через гематоэнцефалический барьер. Любой из этих трех факторов потенциально может вызвать делирию.
Авторы отмечают, что при вскрытии пациентов, умерших от COVID-19, чаще всего обнаруживаются доказательства повреждения мозга, связанные с гипоксией. По мнению исследователей, делирий, когнитивные нарушения и поведенческие аномалии, скорее всего, — следствие гипоксии, вызывающей воспаление нервной ткани и повреждения мозга в областях, отвечающих за когнитивные функции и поведение, таких как гиппокамп.

COVID-19 коронавирус пандемия
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