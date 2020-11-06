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«Из нас сделали извергов»: зачинщица смертельного конфликта в чате считает себя жертвой

10:21 06.11.2020 Фото: pixabay.com
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Сестра убийцы Романа Гребенюка Анна Мелконян теперь боится выходить из дома.

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Мужчину убили из-за якобы оскорбительных слов в чате

Сестра жителя Волгограда Арсена Мелконяна, арестованного по делу о смертельной драке, прокомментировала инцидент в эфире Первого канала.

Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Центральном районе Волгограда. По информации регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата — Арсена Мелконяна — разобраться с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавшего доставили в больницу, Гребенюка прооперировали, он находился в коме, но 1 ноября скончался.

"Мы приносим самые глубочайшие извинения этой семье (погибшего. — Прим. Ред.). Мы, правда, ничего этого не хотели. Это просто несчастное обстоятельство!" — отметила женщина.

Собеседница считает случившееся трагедией и для семьи Гребенюка, и для ее семьи.

"Сложилось так, что он упал, руку как бы повредил. Он (брат) пошел поговорить. Говорит: "Зачем ты мою сестру обижаешь? Этого не должно было быть. Я молилась, мы мечтали, что он (потерпевший) выкарабкается из комы", — призналась она со слезами на глазах.

По информации суда, Мелконяна арестовали до 24 декабря, защита обжаловала постановление о мере пресечения, попросив выпустить его под домашний арест. В апелляции адвокат указал, что мужчина написал явку с повинной, что говорит о его готовности нести ответственность. Также, по словам юриста, Мелконян не собирается скрываться и мешать следствию. Дело о смертельной драке уже взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

оскорбление родительский чат убийство
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