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Почему в третий раз не могут отобрать присяжных по делу старших сестер Хачатурян?

12:45 06.11.2020 Фото: pixabay.com
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Ранее отбор не состоялся из-за неявки потерпевших из-за заражения коронавирусной инфекцией.

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Мосгорсуд в третий раз не смог отобрать присяжных по делу старших сестер Хачатурян

Московский городской суд в четверг снова не смог отобрать коллегию присяжных заседателей для рассмотрения с их участием уголовного дела в отношении двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из девушек Алексей Липцер.
Это была третья попытка отбора присяжных. Ранее отбор не состоялся из-за неявки потерпевших из-за заражения новой коронавирусной инфекцией. "Отбор присяжных по делу девушек отложен на 2 декабря", - сказал защитник.

В ходе заседания представители потерпевшей стороны снова заявили об отложении в связи с очередной болезнью потерпевших Марины и Наиры Хачатурян. Адвокаты сестер в свою очередь просили суд запросить в медицинских учреждениях сведения о болезнях потерпевших, так как считают, что они намеренно затягивают процесс. "Наира Хачатурян участвовала в судебном заседании по делу младшей из сестер в Бутырском суде 27 октября", - отметил адвокат. Этот запрос был удовлетворен судом.

Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Три дочери нанесли отцу многочисленные удары ножом и молотком. Следствием установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением на протяжении длительного времени физических и психических страданий. Действия девушек квалифицированы следствием как убийство группой лиц по предварительному сговору. При этом из основного дела выделены материалы в отношении младшей сестры, так как она была признана экспертами невменяемой в момент инкриминируемого ей преступления. СК настаивает, что к ней необходимо применить меры медицинского характера, так как она нуждается в принудительном лечении. Дело в ее отношении рассматривается в Бутырском суде в закрытом режиме.

Источник: ТАСС

зарезала сестры убийство Михаил Хачатурян
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