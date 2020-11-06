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Актриса заказала убийство отца ради двух квартир

12:30 06.11.2020 Фото: pixabay.com
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Женщина искала исполнителей преступления, предлагая за него 1,5 миллиона рублей.

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Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ

Подмосковные оперативники задержали 47-летнюю жительницу столицы, которая заказала убийство своего отца ради раздела имущества, сообщает ГУ МВД по региону.

«Установлено, что злоумышленница из-за личной неприязни к своему отцу, с целью раздела имущества, подыскивала исполнителя его убийства. За исполнение заказа она предлагала вознаграждение в сумме 1,5 миллиона рублей», - рассказали в главке.
После передачи части денег женщину задержала полиция. Собранные материалы проверки передали в следственные органы, которые приняли процессуальное решение.

«Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ», - добавили в ведомстве.

заказное убийство раздел имущества
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