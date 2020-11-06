Актриса заказала убийство отца ради двух квартир

Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ

Подмосковные оперативники задержали 47-летнюю жительницу столицы, которая заказала убийство своего отца ради раздела имущества, сообщает ГУ МВД по региону.

«Установлено, что злоумышленница из-за личной неприязни к своему отцу, с целью раздела имущества, подыскивала исполнителя его убийства. За исполнение заказа она предлагала вознаграждение в сумме 1,5 миллиона рублей», - рассказали в главке.

После передачи части денег женщину задержала полиция. Собранные материалы проверки передали в следственные органы, которые приняли процессуальное решение.

«Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ», - добавили в ведомстве.