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Умер на борту самолета 11-месячный ребенок

12:52 06.11.2020 Фото: pixabay.com
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Предварительной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.

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По факту смерти ребенка на борту воздушного судна организована доследственная проверка

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту скоропостижной смерти ребенка на борту воздушного судна организована доследственная проверка.

По предварительным данным, сегодня, на борту воздушного судна, следовавшего рейсом «Махачкала - Москва», скончался ребенок 2019 года рождения, который следовал с родителями и в сопровождении медицинского работника.

Следователями Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник: СК

самолет скончался
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