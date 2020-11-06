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До какой даты ушли на дистанционку школьники Бердска в 2020 году, рассказала вице-мэр Жанна Шурова

10:51 06.11.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Каникулы закончатся 16 ноября 2020. Стало известно. какие классы перешли на дистанционное обучение.

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В школах Бердска много больных учителей и учеников

Рассказала о формате обучения до конца 2020 года вице-мэр Бердска по экономразвитию и социальной политики Бердска Жанна Шурова сегодня, 6 ноября. Так, каникулы для всех классов продлены до 15 ноября 2020. С 16 ноября на очное обучение выходят с 1 по 5 классы и 11-е. Все остальные - 6,7,8,9,10 классы - переходят на дистанционный формат обучения, который продлится до 25 декабря 2020.

- 11 классам необходимо очное обучение, так как они сдают экзамены. Остаются открытыми вопросы о выходе с каникул школьников. Будут ли необходимы справки, и как их получить. Все это обсуждается с ЦГБ Бердска.

Всего обучающихся с 1 по 11 класс - 13 826 человек. В очном режиме с 16 ноября будут учиться 6 719 школьников, на дистанционное обучение уходят 7107 учеников.

- Будет возможность разъединить классы, чтобы избежать заражения. - отметила Жанна Сергеевна.

Жанна Сергееевна подчеркнула, что дистанционка - это временное решение.

- Как показывает опыт, наиболее эффективной является очная форма обучения, когда есть контакт «глаза в глаза» ученика и учителя. Мы поддерживаем эту форму, - сказала Шурова.

дистанционное каникулы обучение сроки
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