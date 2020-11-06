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Этот препарат от давления оказался эффективным для борьбы с COVID-19

13:30 06.11.2020 Фото: pixabay.com
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Они также были предложены в качестве варианта лечения аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит.

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Названо лекарство от давления, которое эффективно для лечения коронавируса COVID-19

Согласно новому международному исследованию итальянских и австралийских ученых, бета-блокаторы потенциально могут использоваться для лечения COVID-19.

Исследователь рака из Университета Южной Австралии доктор Нирмал Робинсон, работая с командой в Неаполе, обнаружил на животных моделях доказательства того, что бета-блокатор пропранолол помогает подавить распространение рака в легких, воспалительный профиль которого очень похож на COVID- 19.

Ученые представили свои выводы в статье, опубликованной в Frontiers in Immunology, и призвали к клиническим испытаниям в поддержку своих исследований. Доктор Робинсон, руководитель лаборатории клеточного стресса и иммунного ответа в Центре биологии рака, говорит, что пропранолол обычно используется для лечения сердечных заболеваний, тревожности и мигрени. Недавние клинические испытания показали его эффективность при других состояниях, включая рак.

«Пациенты с COVID-19 страдают от многих аномалий, включая воспаление, потому что вирус SARS-CoV-2 нарушает иммунную систему организма. Бета-2-блокаторы потенциально могут уменьшить это воспаление и помочь восстановить баланс иммунной системы», - говорит доктор Робинсон.

Бета-адреноблокаторы, включая пропранолол, - это лекарства, которые действуют, временно останавливая или уменьшая естественную реакцию организма "бей или беги". В свою очередь, они уменьшают нагрузку на определенные части тела, такие как сердце и кровеносные сосуды головного мозга.

Они также были предложены в качестве варианта лечения аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит.
"SARS-Cov-2 проникает в клетки человека через белок ACE2, заражая нижние дыхательные пути вызывая сильное воспаление и полиорганную недостаточность. Пациенты с сопутствующими заболеваниями, такими как высокое давление, диабет и сердечные заболевания, подвергаются гораздо более высокому риску".

Другие супрессоры воспаления, в том числе тоцилизумаб (иммуносупрессивный препарат, назначаемый при артрите) и руксолитиниб (препарат, используемый для лечения редкого рака крови костного мозга, миелофиброза), уже использовались для лечения более серьезных случаев COVID-19, говорят исследователи.

COVID-19 бета-блокатор давление коронавирус пандемия
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