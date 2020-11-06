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Предложила койки для ковидных больных за 32 000 рублей в день больница в Новосибирске

11:01 06.11.2020 Фото: pixabay.com
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Бесплатно попасть на лечение от коронавируса в Новосибирске можно лишь при направлении врача.

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Суточное наблюдение пациента в отделении анестезиологии и реанимации стоит 9 350 рублей без тарифа на лечение
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Благодарны врачи и пациенты: По 14 адресам за 3,5 часа бесплатно развез докторов к пациентам с COVID-19 таксист Иван Андреев в БердскеПредложила койки для ковидных больных за 32 000 рублей в день больница в НовосибирскеЕщё 371 новостей

Госбольница в Новосибирске предложила койки для ковидных больных за 32 тыс. рублей в день

Сибирский окружной медицинский центр Федеральное медико-биологическое агентство РФ (СОМЦ ФМБА) начал оказывать пациентам с коронавирусом платные услуги. Информация об этом появилась на сайте лечебного учреждения.

Стоимость лечения от коронавируса : от 17 до 32 тысяч рублей в день. Цена анализов, ПЦР-теста и КТ и реанимации отдельная

Лечение больных в лёгкой форме оценивают в 17 тысяч в день, в средней степени – в 25 тысяч, а в тяжёлой – в 32 тысячи в сутки.

Бесплатно попасть на лечение от коронавируса в Новосибирске можно лишь при направлении врача, для этого должна быть необходимость кислородной поддержки.

За отдельную плату предлагаются палаты повышенной комфортности и другие услуги, например, КТ без контраста за 7 650 рублей, а суточное наблюдение пациента в отделении анестезиологии и реанимации стоит 9 350 рублей.

COVID-19 коронавирус пандемия
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