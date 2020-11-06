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Хотят жёстче штрафовать чиновников за игнорирование запросов СМИ депутаты

12:15 06.11.2020
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Согласно проекту, за это должностному лицу выпишут штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

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Депутаты хотят жёстче штрафовать чиновников за игнорирование запросов СМИ

Для должностных лиц предлагают ввести штрафы 30-50 тысяч рублей за неправомерный отказ предоставлять информацию по запросам СМИ. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму группой депутатов фракции «Справедливая Россия» во главе с её лидером Сергеем Мироновым (документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты»).

Сейчас, если должностное лицо не предоставит гражданину, в том числе адвокату, определённую информацию, сделает это с задержками или исказит сведения, ему придётся заплатить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.
Разработчики законопроекта считают такие штрафы недостаточными. Документ вводит повышенную ответственность за указанные нарушения, если они совершены в связи с запросом редакции СМИ. Согласно проекту, за это должностному лицу выпишут штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что из федерального бюджета будут выделять субсидии на проведение информационно-разъяснительного и экспертно-социологического сопровождения национальных проектов в СМИ и Интернете.

Источник: pnp.ru

бюрократ запрос чиновник штраф
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