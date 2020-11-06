Хотят жёстче штрафовать чиновников за игнорирование запросов СМИ депутаты

Согласно проекту, за это должностному лицу выпишут штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Депутаты хотят жёстче штрафовать чиновников за игнорирование запросов СМИ

Для должностных лиц предлагают ввести штрафы 30-50 тысяч рублей за неправомерный отказ предоставлять информацию по запросам СМИ. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму группой депутатов фракции «Справедливая Россия» во главе с её лидером Сергеем Мироновым (документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты»).

Сейчас, если должностное лицо не предоставит гражданину, в том числе адвокату, определённую информацию, сделает это с задержками или исказит сведения, ему придётся заплатить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Разработчики законопроекта считают такие штрафы недостаточными. Документ вводит повышенную ответственность за указанные нарушения, если они совершены в связи с запросом редакции СМИ. Согласно проекту, за это должностному лицу выпишут штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что из федерального бюджета будут выделять субсидии на проведение информационно-разъяснительного и экспертно-социологического сопровождения национальных проектов в СМИ и Интернете.

Источник: pnp.ru