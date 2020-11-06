06.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Махинации с 2 млн голосов избирателей выявили в США

14:00 06.11.2020 Фото: pixabay.com
0

В Нью-Йорке люди требуют «считать каждый голос».

% name% title
В США выявили махинации почти с двумя миллионами голосов избирателей

Американские судебные наблюдатели опубликовали сравнение данных демографической статистики и регистрации бюллетеней избирателей. В ходе исследования специалисты выявили почти два миллиона махинаций с голосами электората.

Выяснилось, что в 353 округах 29 штатов США было зарегистрировано на 1,8 миллиона бюллетеней больше, чем граждан, у которых есть право голосовать. При этом в некоторых штатах эта цифра разнилась почти в два раза: в Техасе было зафиксировано 187 бюллетеней на 100 избирателей, в Нью-Мексико — 177, и в Южной Дакоте — 171.
«Новое исследование "мертвых душ" в голосовании подчеркивает безрассудство слепой рассылки бюллетеней и заявок на занесение в список регистрации избирателей по почте. "Грязные" списки избирателей могут означать "грязные" выборы», — заявил Том Фиттон, глава объединения наблюдателей.

Ранее сообщалось, что в нескольких штатах американцы вышли на протесты из-за результатов голосования. Так, в Нью-Йорке люди требуют «считать каждый голос».

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. День голосования был 3 ноября, однако в этом году в связи с пандемией избиратели могли голосовать и по почте, запросив бюллетень заранее. За пост главы государства борются действующий президент США, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.

выборы сша Дональд Трамп Джо Байден
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Честные выборы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Махинации с 2 млн голосов избирателей выявили в США
14:00 06-11-2020
Махинации с 2 млн голосов избирателей выявили в США
Какую молитву нужно прочесть в Родительскую субботу 7 ноября 2020 года?
13:49 06-11-2020
Какую молитву нужно прочесть в Родительскую субботу 7 ноября 2020 года?
Будет ли война за воду в Крыму с Россией, сало известно
13:45 06-11-2020
Будет ли война за воду в Крыму с Россией, сало известно
БердскКуда исчезли антибиотики, сколько упаковок противовирусных препаратов есть в аптеках Бердска, ответила вице-мэр Жанна Шурова
13:35 06-11-2020
Куда исчезли антибиотики, сколько упаковок противовирусных препаратов есть в аптеках Бердска, ответила вице-мэр Жанна Шурова
Этот препарат от давления оказался эффективным для борьбы с COVID-19
13:30 06-11-2020
Этот препарат от давления оказался эффективным для борьбы с COVID-19
Классные поздравления с Всемирным днем мужчин 7 ноября 2020 года
13:19 06-11-2020
Классные поздравления с Всемирным днем мужчин 7 ноября 2020 года
Сгорели 5 детей и 2 взрослых в ночном пожаре. Выжил только хозяин дома
13:13 06-11-2020
Сгорели 5 детей и 2 взрослых в ночном пожаре. Выжил только хозяин дома
Не захотел учиться и сжег школу подросток в Новосибисркой области 1
13:04 06-11-2020
Не захотел учиться и сжег школу подросток в Новосибисркой области
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
13:04 06-11-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Повысят ли налоги для богачей в России 1
13:00 06-11-2020
Повысят ли налоги для богачей в России