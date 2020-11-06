Тайна набережной Бердска раскрыта: Экспертиза показала, принадлежит ли лакомый кусок побережья Обского моря бизнесмену Александру Илющенко

Физическая и технологическая связь между объектами, объеденными в единый недвижимый комплекс пансионата "Лесная сказка", отсутствует. "Правомерность действий Илющенко А.П. будет оценена судами Российской Федерации и правоохранительными органами", - ответил на запрос "Курьер. Среда. Бердск" мэр Евгений Шестернин.

Набережная Бердска поражает своей "красотой"

Новый виток в развитии получила история с набережной Бердска, которую в единый недвижимый комплекс с несколькими арендованными земельными участками превратил арендатор мэрии Бердска бизнесмен Александр Илющенко. Как рассказала сегодня, 6 ноября, вице-мэр Бердска по экономразвитию и социальной политики Бердска Жанна Шурова, администрация города заказала строительно-техническую экспертизу в Минюсте России. Напомним, продолжается расследование уголовного дела возбужденного по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту покушения на хищение земельных участков путем незаконного приобретения права на них. Дело касается земельных участков, которые сегодня принадлежат бизнесмену Александру Илющенко. Ранее эта земля принадлежала администрации Бердска. Предполагалось, что на этих участках должна появиться набережная города. При этом лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. А предварительное следствие по уголовному делу не окончено.

Дополнительная информация по уголовному делу не может быть предоставлена в соответствие с частью 1.1 статьи 144, статьей 161 Уголовного-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с недопустимостью разглашения данных досудебного судопроизводства, сообщали "Курьер. Среда. Бердск" в ГУ МВД по Новосибирской области. В распоряжении редакции появилась новая информация о "землях Илющенко".

- Администрация заключила контракт с ФБУ "Сибирский РЦСЭ" Минюст России по проведению строительно-технического исследования. Вопрос был поставлен так: имеется ли неразрывная физическая или технологическая связь между объектами, объединёнными в единый недвижимый комплекс сооружения пансионата "Лесная сказка". Проводилась и судебная строительно-техническая экспертиза, где задавался вопрос, что является объектами капитального строительства из того, что входит в ЕНК. Эксперты установили, что, например, больверк лишь частично обладает признаками капитального строительства. А скейтпарк и парковка вообще отсутствуют на участке. Далее мы заключили контракт и провели исследование на предмет того, является ли объект единым недвижимым комплексом. И в октябре 2020 года мы получили акт экспертного исследования, - рассказала Жанна Шурова "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 6 ноября.

Вот какие выводы сделали эксперты:

Объекты, входящие с состав ЕНК пансионата "Лесная сказка" - баскетбольная площадка, беседка большая, место отдыха, беседки малые, теннисный корт, здание пансионата, здание спального корпуса, скейтпарк, причал, набережная, универсальная детская игровая площадка, бассейн, больверк, вспомогательное строение №1, парковка не могут быть идентифицированы как единый недвижимый комплекс, поскольку неразрывная физическая и технологическая связь между перечисленными выше объектами отсутствует.

- Этот акт обследования мы направили в следственный отдел, он будет приобщен к материалам уголовного дела в качестве доказательства, - резюмировала Жанна Сергеевна.

Тайна набережной

В октябре 2018 года Илющенко обратился в администрацию Бердска с заявлением о предоставлении ему земельных участков №№ 54 и 55 в аренду сроком на 10 лет, до 17 января 2029 года. Но получил отказ, в связи с тем, что разрешений на строительство объектов, расположенных на данных участках, ему не выдавалось, и согласно закону, договор мог быть продлен лишь на три года однократно – для завершения строительства объектов, в соответствии с разрешенным использованием земли. Кстати, 19 декабря 2019 года на 33-й сессия Совета депутатов Бердска народные избранники единогласно приняли решение об обращении к генпрокурору страны. В нем народные избранники подробно описали, как бизнесмен Александр Илющенко завладел землей набережной Бердска. Срок аренды земли истек в конце 2018 года.

С повторным заявлением бизнесмен обратился в администрацию уже в декабре 2018 года, объединив все вышеуказанные объекты в ЕНК «Пансионат Лесная сказка» и зарегистрировав за собой право собственности на недвижимый комплекс.

Напомним, бизнесмен Александр Илющенко известен взяткой экс-мэру Бердска Илье Потапову. Именно за землю под "Бердский острог" Илья Потапов вымогал деньги у Александра Петровича. Тогда 3 млн рублей экс-депутат заксобрания Новосибирской области Александр Илющенко дал бердскому градоначальнику как раз в одной из кают «Ремикса», тогда пришвартованного у берега Бердска. И готовившейся взятке Илющенко сообщил правоохранителям.





Кроме того, 3 ноября администрация Бердска ответила на запрос "Курьер. Среда. Бердск" о землях набережной и истории с господином Илющенко.

Продлен ли срок аренды муниципальных земель с кадастровыми номерами: 54:32:010689:53, 54:32:010689:54, 54:32:010689:55?

|Договоры аренды в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 54:32:010689:53, 54:32:010689:54, 54:32:010689:55 не заключались.

На каком этапе на момент ответа на запрос находятся судебные процессы с господином Илющенко А.П.?

04.03.2019 администрацией города Бердска подано заявление в Арбитражный суд Новосибирской области к Росреестру по Новосибирской области о признании незаконными действий по постановке на государственный кадастровый учет объекта недвижимости, как единого недвижимого комплекса и об аннулировании в ЕГРН записи о регистрации права собственности на единый недвижимый комплекс «Пансионат Лесная сказка» (далее — ЕНК). Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 20.06.2019 и Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А45-7394/2019 в иске администрации г. Бердска было отказано. 27.01.2020 указанные судебные акты постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа оставлены без изменения, кассационная жалоба без удовлетворения. Администрацией г. Бердска также была подана кассационная жалоба в Верховный суд Российской Федерации, но Определением суда от 26.05.2020 № 304 - ЭС20 - 6354 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации было отказано.

Исковое заявление администрации г. Бердска к ООО «Центр правового, информационного и технического развития» и Илющенко А.П. о признании незаконным Технического плана сооружения ЕНК и признании права собственности на него отсутствующим, было подано в Арбитражный суд Новосибирской области 17.06.2019, состоялось четыре судебных заседания. В связи с отказом в ходатайстве о проведении судебно—строительной экспертизы, где должны были быть разрешены вопросы, имеется ли физическая и (или) технологическая связь между входящими в ЕНК объектами недвижимости, и в целях недопущения установления решением суда преюдиции, заявлен отказ от иска. 30.10.2019 производство по делу прекращено.

25.11.2019 Арбитражным судом Новосибирской области вынесено решение о признании незаконным решения администрации города Бердска от 16.01.2019 об отказе в предоставлении ИП Илющенко А.П. в аренду земельных участков с кадастровыми номерами 54:32:010689:54 и 54:32:010689:55 для размещения и эксплуатации ЕНК. Судебное решение было обжаловано, однако апелляционная и кассационная инстанции оставили его без изменения. Также в 2019 году администрацией г. Бердска в Отдел МВД по Бердску было подано заявление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ, предметом которого являются земельные участки с кадастровыми номерами 54:32:010689:54 и 54:32:010689:55. В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу не завершено.

Кроме того, Советом депутатов города Бердска 16.10.2020 направлено обращение к прокурору г. Бердска с просьбой обратиться в суд с исковым заявлением в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц с требованием о прекращении зарегистрированного права собственности Илющенко А.П. на ЕНК.

Удалось ли администрации города Бердска вернуть указанные земельные участки в свое пользование?

По состоянию на 03.11.2020 какие-либо зарегистрированные права третьих лиц на земельные участки с кадастровыми номерами 54:32:010689:54 и 54:32:010689:55, расположенные на территории Новосибирской обл., г. Бердск, отсутствуют. Однако, поскольку на данных участках расположен ЕНК, принадлежащий Илющенко А.П., распорядиться ими по своему усмотрению, в соответствии с земельным законодательством, администрация г. Бердска не вправе.

Правомерны ли действия А.П.Илющенко?

- Правомерность действий Илющенко А.П. будет оценена судами Российской Федерации и правоохранительными органами.

Продолжение следует.