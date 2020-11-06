Когда опустевшее мэрское кресло в Бердске займет новый градоначальник? Скоро объявят конкурс

Евгению Шестернину осталось управлять городом 20 дней. Уже в начале декабря 2020 бердские депутаты выберут своих представителей в конкурную комиссию и объявят, когда начнут принимать заявки от кандидатов на высший муниципальный пост.

Евгений Шестернин управляет Бердском с ноября 2015 года

До окончания срока полномочий мэра Бердска Евгения Шестернина осталось 20 дней. В связи с этим бердские депутаты, которым предстоит выбрать нового градоначальника, уже начали готовиться к «избирательной компании». Ведь именно горсовет назовет имя нового главы Бердска в финале конкурсного отбора на пост главы.

Новый год с новым мэром

- После 26 ноября (последний день работы Шестернина в качестве мэра Бердска — прим. ред.) мы должны собраться на внеочередную сессию и запустить этот процесс. Объявим, что создается комиссия, в которую выберем четырех депутатов (еще четверо от губернатора), и начнем конкурные процедуры, - прокомментировал 6 ноября «Курьер. Среда. Бердск» спикер депутатского корпуса Владимир Голубев.

По его словам, после голосования за членов комиссии по выборам главы от горсовета и официального опубликования итогов начнется прием документов от претендентов на высшую муниципальную должность Бердска.

- Даты самого конкурса и голосования за главу на сессии назначаются позже. Сначала назначенная комиссия собирает и отсматривает документы кандидатов, делает запросы для проверки правильности данных, предоставленных людьми. Потом комиссия в ходе конкурса отбирает (лучших) и представляет нам на сессию не менее двух кандидатур, как положено по уставу, чтобы были альтернативные выборы. И уже на сессии депутаты делают выбор (тайным голосованием), - пояснил Владимир Алексеевич.

Поскольку неизвестно, как пройдут конкурсные процедуры, сколько будет претендентов на мэрское кресло, сейчас назвать дату «выборов» невозможно. Но, скорее всего, предполагает председатель бердского горсовета, это произойдет в январе 2021 года, после новогодних каникул.

Голубев не исключил, что выбрать членов конкурсной комиссии из числа бердских депутатов можно не обязательно на внеочередной сессии, которую созовут после 26 ноября. Это возможно сделать 17 декабря на последней запланированной на 2020 год сессии горсовета Бердска.

- После 26 ноября, когда закончатся полномочия главы, мы должны в течение месяца собраться и вынести решение по комиссии. Мы можем это сделать и 17 декабря, а можем и раньше, - отметил Владимир Голубев, подчеркнув, что время для окончательного принятия решения еще есть. - Но у меня, если честно, есть желание провести внеочередную сессию, чтобы побыстрее запустить весь процесс.

Выборы на дистанционке?

Не исключено, что все заседания, оставшиеся до конца 2020 года, бердские депутаты будут проводить в онлайн-режиме. Как рассказал Владимир Голубев, соответствующие изменения в регламент уже подготовили:

- Мы сможем собираться как очно, так и дистанционно. Это решение мы должны принять на сессии 12 ноября. До этого дня мы должны на депутатских комитетах рассмотреть предложение.

Напомним, что ограничительный режим, запрещающий массовые мероприятия и обязывающий носить маски и держать дистанцию в 1,5 метра, губернатор Андрей Травников продлил на всей территории Новосибирской области до 31 декабря 2020 года. Следом, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мэр Евгений Шестернин подписал похожее постановление, продлевающее ограничения из-за коронавируса до Нового года.

Поэтому не исключено, что конкурс и выборы по этой причине пройдут в дистанционном режиме. Проект решения, допускающего такую форму голосования, бердские депутаты рассмотрят 12 ноября.

Конкурсный отбор

Желающие занять кресло мэра Бердска должны будут пройти два этапа конкурса. На первом кандидаты ответят на 30 вопросов теста по различным аспектам законодательства (экзамен занимает не более полутора часов). Второй этап - собеседование. В итоге каждый претендент получит определенное количество баллов. В финал выйдут не менее двух кандидатов, набравшие максимальное количество очков.

5 лет назад, когда выборы мэра по конкурсу проходили впервые, документы от претендентов принимали с 1 по 15 октября. Свои заявки кандидаты оставляли в бердской администрации. В итоге их оказалось 14. Каждый из них собрал большой пакет справок и документов, в том числе предоставил собственную программу развития Бердска и сведения о доходах и расходах всех членов семьи. Обязательные условие — гражданство РФ, возраст старше 21 года, отсутствие судимости.

Одновременно в течение двух дней конкурсная комиссия проводила собеседование с кандидатами и заслушивала их программы развития муниципального образования.

26 ноября 2015 года состоялась внеочередная сессия горсовета Бердска, ставшая судьбоносной, поскольку именно на том заседании депутаты выбрали мэра города. Голосование на сессии - заключительный этап конкурса на замещение вакантной должности градоначальника. Шестернин занял пустовавший 2,5 года кабинет уже 1 декабря. На решение формальностей отводится 5 календарных дней. За это время избранный глава города должен предоставить документ о том, что он освобожден от предыдущей работы. Если этого не происходит, то конкурс объявляют заново. Так же поступают, когда не оказалось претендентов на мэрское кресло или их меньше двух.

Шестернин в деле?

Пока Шестернин не сделал заявления о борьбе за мэрское кресло. Хотя были разговоры о том, что он собирается покинуть город и вернуться в Новосибирск, где до 2015 года был замом главы Центрального округа. В ответе на редакционный запрос «Курьер. Среда. Бердск» он сообщил, что участие в выборах находится не в его компетенции — что скажет губернатор, видимо. Глава региона в обязательном порядке представляет своего кандидата на пост мэра. Станет ли Шестернин выдвиженцем Травникова, пока неизвестно.

В федеральном законе прописано несколько вариантов появления нового главы в муниципалитете: посредством волеизъявления народа на прямых выборах, избрание из числа депутатского корпуса или назначение по конкурсу.

«Глава муниципального образования Новосибирской области, наделенного статусом городского или сельского поселения, в соответствии с уставом муниципального образования избирается на муниципальных выборах, либо представительным органом муниципального образования из своего состава, либо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет», – сказано в тексте областного закона.

Напомним, что закон поменяли «специально под Бердск» после того, как всенародно избранный в марте 2011 года Илья Потапов, выдвиженец КПРФ, был осужден на 10 лет за взятки и другие коррупционные преступления. Прямые выборы мэра в Новосибирской области оставили только наукограду Кольцово и Новосибирску.

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