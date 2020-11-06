Будет ли война за воду в Крыму с Россией, сало известно

В офисе Зеленского оценили вероятность "войны" с Россией за воду в Крыму

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что войны с Россией за воду в Крыму не будет.

"Нет. Ее (войны. — Прим. ред.) не будет. Я считаю, что это манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно: сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает", — сказал он в интервью телеканалу "1+1".

На вопрос, уверен ли он, что полуостров войдет в состав Украины Ермак ответил: "Абсолютно". При этом он заявил, что не знает, когда это произойдет.



Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подачу водоснабжения по этой системе полностью прекратили в одностороннем порядке. Вопрос подачи воды решался за счет хранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и бурения новых скважин.

Симферополе и нескольких районах Крыма введены графики подачи воды. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, для модернизации системы водоснабжения выделяется около 50 миллиардов рублей.