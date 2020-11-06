Не захотел учиться и сжег школу подросток в Новосибисркой области

Ещё летом несовершеннолетнему юноше предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога). Грозило юному поджигателю до пяти лет лишения свободы. Однако суд принял во внимание возраст обвиняемого и назначил ему наказание в виде условного срока.

- Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев условно с испытательным сроком одним год, применены меры медицинского характера. Гражданский иск удовлетворён в полном объёме. Приговор не вступил в законную силу, - рассказали в Купинском районном суде.