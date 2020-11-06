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Не захотел учиться и сжег школу подросток в Новосибисркой области

13:04 06.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Он выставил стекло в кабинете директора, влез туда и отключил от питания компьютер и провода видеонаблюдения.

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Сжегшего школу старшеклассника в Новосибирской области осудили условно
Старшеклассник из деревни Покровка предстанет перед судом за поджог своей школы, сообщила областная прокуратура.
По версии следствия, 8 января 17-летний подросток решил сжечь школу, так как не хотел идти на занятия после каникул. Он выставил стекло в кабинете директора, влез туда и отключил от питания компьютер и провода видеонаблюдения. Затем прошел в кабинет географии и поджег висевшие на стенах карты

Ещё летом несовершеннолетнему юноше предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога). Грозило юному поджигателю до пяти лет лишения свободы. Однако суд принял во внимание возраст обвиняемого и назначил ему наказание в виде условного срока.

- Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев условно с испытательным сроком одним год, применены меры медицинского характера. Гражданский иск удовлетворён в полном объёме. Приговор не вступил в законную силу, - рассказали в Купинском районном суде.

поджог пожар сгорела школа
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От редакции

Как его наказать?

только начало?, 06 ноября 2020 13:10
Есть пословица, Бог троицу любит...

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