Новых 176 зараженных COVID-19 нашли за сутки на 6 ноября в Новосибирской области

В отделениях реанимации находятся 106 человек. На ИВЛ – 26 пациентов.

Еще 176 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба на утро 6 ноября в регионе выявлен 18 381 случай коронавирусной инфекции (+176 за сутки), в том числе у 1 181 ребенка. 15 124 пациента выписаны с выздоровлением (+171 за сутки).

Скончались еще три пациента: женщины, им всем было 69 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 612 человек.

В отделениях реанимации находятся 106 человек. На ИВЛ – 26 пациентов.

Госпитализированы всего 60 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 907.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 626 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 754 418 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 916 жителей региона, 56 609 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 694 обращения, госпитализированы 18 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу