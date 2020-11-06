Сгорели 5 детей и 2 взрослых в ночном пожаре. Выжил только хозяин дома

В процессе ликвидации пожара обнаружены тела 7 погибших, среди которых дети

Сегодня около часа ночи расчеты 29 пожарно-спасательной части города Ельни убыли на улицу Большая Калужская по сообщению о пожаре в жилом доме. К моменту прибытия пожарных деревянный рубленный дом был объят пламенем. Прибывший личный состав подал водяные стволы на тушение. Осложняло работу огнеборцев то, что ближайший водоисточник для организации водоснабжения находился в километре от места пожара. В процессе ликвидации пожара обнаружены тела 7 погибших, среди которых дети. Еще один человек госпитализирован в лечебное учреждение с ожогами средней степени тяжести.

Пожар ликвидирован. В настоящее время работы продолжаются, проводится разбор конструкций. На месте работают представители следственных органов, проводится расследование, уточнение обстоятельств трагедии. На месте пожара работают специалисты испытательный пожарной лаборатории по установлению причин трагедии и дознаватели государственного пожарного надзора. К месту трагедии выехали психологи Главного управления МЧС России по Смоленской области.

Источник: 67.mchs.gov.ru