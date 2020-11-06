5 самых сексуальных автомобилей назвали эксперты

Часть автомобилей добавляют привлекательности своему хозяину в глазах противоположного пола, другие просто выглядят, как стильный аксессуар. При этом автомобиль необязательно будет стоить огромных денег.

Один из общепризнанных мировых секс-символов Анджелина Джоли выбрала своей машиной именно Cadillac

Издание iReactor проанализировало рейтинги прошлых лет и выделило пять автомобилей, которые чаще других входили в списки сексуальных машин. Некоторые из них вошли в топ только из-за отчаянной сексуальности самих владелиц транспорта.

Оценка сексуальности транспорта — вещь непростая. Некоторые автомобили вошли в этот рейтинг благодаря резкости своих форм, другие — благодаря вкладу в дизайн. GQ, Esquire, Rolling Stone, Top Gear — все эти СМИ в свое время составляли рейтинги сексуального транспорта. Из них становится понятным, что притягательности машине добавляют не экзотичность и огромный мотор, а необычные и порой комичные черты.

1) Fiat 500

Полулитровый микрохетчбэк — просто нечто, уверяют большинство девушек, как только его видят. Сконструированная Данте Джакозой модель Fiat Nuova 500 в третьем поколении фиатовских «пятисоток» стала произведением искусства. Ее разбирают по музеям мира, а ведь с 1957 по 1975 год машина разошлась без малого четырехмиллионным тиражом. А к индексу 500 (Cinquecento) в фирме возвращались несколько раз.

Почему первое место? Помимо сотни привлекательных девушек, имевших в своем распоряжении «пятисотку» в 70-е годы прошлого века, эта машина была признана читателями известного издания Top Gear самой сексуальной в мире.

По мнению респондентов, за рулем этой миниатюрной машинки любой автомобилист, будь то мужчина или женщина, обладает повышенной привлекательностью сексуального плана. Что особо удивительно, выиграть Fiat смог у таких титанов автоотрасли, как Maserati Quattroporte, Lincoln Continental и даже Rolls-Royce Phantom.

2) Talbot Lago T150 C SS

Не выделить мощный и изысканный автомобиль дизайна 30-х годов просто не получится. В это время автодизайнеры выкладывались на максимум и не делали ничего, что могло бы навредить скорости или внешнему виду машины. Чтобы стать обладателем такого автомобиля, придется выбросить миллионы долларов на аукционе за авангардный причудливый проект революционного французского производителя. Шильдик Talbot нечасто встретишь в потоке автомобилей, ведь это название, которое исчезло более половины столетия назад.

Одного непрофессионального взгляда достаточно, чтобы понять, что линии кузова машины настолько гармоничны и изящны, что машина кажется прекрасной мелодией любви и радости, звучащей в облике металлического ангела. По этой причине Talbot Lago T150 C SS занимает заслуженную вторую строчку.

3) Cadillac Escalade

Эта машина на первый взгляд не кажется необычной. Автомобиль предпочитают многие известные американские рэперы и актеры. Escalade — всего лишь синоним очаровательной статусности и славы. В потоке огромный внедорожник невольно приковывает к себе взгляды, полные восторга.

Один из общепризнанных мировых секс-символов Анджелина Джоли выбрала своей машиной именно Cadillac. Помимо поездок на красные дорожки Escalade Джоли часто служит средством передвижения для ее детей, а их у актрисы шесть. Cadillac славится своей анекдотичной вместительностью, что также позволит владельцам в случае страстного порыва уединиться в роскошном салоне.

«Эскалейд» — не только семейная машина. Отправляясь на встречи или вечеринки без детей, очаровательная, несмотря на возраст, Анджелина Джоли тоже часто выбирает для этих целей именно Cadillac. Естественно, у актрисы последняя версия Escalade и, разумеется, в премиальной комплектации.

4) BMW Z4

Голливудские звезды имеют огромные доходы. Скарлетт Йоханссон разбирается во всем, что связано с сексуальностью. Естественно, огромные деньги буквально подталкивают сексапильных актрис содержать целые автопарки, но в любой коллекции есть что-то, что связывают с одной особенной машиной.

В одном из интервью Йоханссон рассказала, что у нее совершенно не складываются отношения с автомобилями. Первой и наиболее роковой машиной «Черной вдовы» было купе BMW Z4. Вот что сама красавица поведала прессе:

Я разбила этот автомобиль. Мою жизнь спасли только подушки безопасности. Я считаю, что взять Z4 в качестве моей первой машины было большой ошибкой — купе слишком мощное и быстрое для начинающего водителя. Удивляюсь, почему меня никто не предостерег от покупки, — заметила Йоханссон.

Несмотря на ДТП, актриса признавалась в теплых чувствах к мощному и сексуальному автомобилю. Позже стало ясно, что Z4 не был виноват, и его харизма не пыталась убить актрису. Не так давно девушка разбила премиальный Mercedes E-Class, уезжая от назойливой прессы на большой скорости. По этой причине и из-за других мелких ДТП мужчины побаиваются садиться в машину к «Черной вдове».

5) Rolls Royce Ghost

У красотки с пикантными формами и, возможно, будущей первой леди США Ким Кардашьян есть вкус и на автомобили. В ее автопарке транспорта больше, чем обуви у некоторых модниц.

Rolls Royce Ghost действительно призрак, когда за рулем Кардашьян. Звезда не раз выделяла именно этот автомобиль, приезжая на RR на презентации, показы, подиумы и даже открытия новых бизнесов.

Посмотрев на легенды прошлого, классику и транспорт настоящего, становится понятно — автомобили бывают мужскими и женскими, роскошными, мрачными и вызывающими. Но есть, среди прочего, отдельная автокаста. Модели, которые, увидев один раз, не можешь забыть, называют сексуальными.