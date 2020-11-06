Куда исчезли антибиотики, сколько упаковок противовирусных препаратов есть в аптеках Бердска, ответила вице-мэр Жанна Шурова

Ажиотаж присутствует, но в этом направлении ведется большая работа, отметила замглавы и признала, что спрос на эти препараты выше, чем предложение.

В аптеках Бердска исчезли препараты от коронавируса

Рассказала о том, как обстоят дела с противовирусными препаратами и антибиотиками в Бердске сегодня, 6 ноября, вице-мэр по экономразвитию и социальной политике горда Жанна Шурова. Приводим ответы Жанны Сергеевны ниже. Итак:

Есть ли в аптеках Бердска противовирусные препараты? Какие именно? Каков запас?

- Противовирусных препаратов насчитывается 1450 упаковок на город по данным на 5 ноября. Ажиотаж присутствует, но в этом направлении ведется большая работа, отметила Жанна Шурова и признала, что спрос на эти препараты выше, чем предложение. На сегодняшний день в аптеках города в достаточном количестве имеется запас противовирусных препаратов, таких, как:

- ингавирин;

- амиксин;

- кагоцел;

- эргоферон;

- трекрезан.



Зафиксировано ли повышение цен на противовирусные препараты, антибиотики, жаропонижающие средства? Если да, то, на сколько выросли в цене эти лекарства по сравнению, к примеру, с августом 2020 года?

- Цены на противовирусные препараты, антибиотики и жаропонижающие средства повысилась незначительно, не боле 3%. В аптеки поступают лекарственные препараты от разных поставщиков, от этого зависит ценообразование препаратов. Цены могут варьироваться от 30 до 500 рублей.

Как организована поставка антибиотиков от пневмонии и антивирусных препаратов? На сколько процентов обеспечены этими препаратами аптеки Бердска?

- Для решения проблемы обеспеченности жителей города Бердска лекарственными препаратами, используемыми в том числе для лечения ОРВИ и новой коронавирусной инфекции (COVID-19), аптечные сети, работающие на территории города в связи с возросшим спросом населения ежедневно делают заявки поставщикам на поставку лекарственных средств в увеличенном размере.

Осуществляется работа, как с аптечными складами, так и непосредственно с заводами - изготовителями медпрепаратов. Поставка зависит от дистрибьюторов. Тем не менее, пока не удается полностью удовлетворить требуемую потребность. Поступления лекарственных средств в аптеки города осуществляются с периодичностью в 1-2 дня, но в небольших количествах.

Куда звонить людям в случае, если они не могут найти эти препараты, назовите телефон?

В случае отсутствия лекарственных препаратов в аптечных сетях и медицинских учреждениях можно обращаться по телефону горячей линии: 8-800-550-99-03 (Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения).

Какая работа проводится с аптеками Бердска?

В рамках обеспечения медицинскими препаратами аптечной сети города проводятся следующие мероприятия:

- осуществляется работа с министерствами по вопросу маркировки товаров в программе «Честный знак»;

- оперативное информирование организаций и предпринимателей аптечной сети об изменениях в законодательстве, проводимых круглых столах и семинарах;

- в Минпромторг НСО администрация города Бердска 2 раза в неделю направляет информацию по результатам мониторинга наличия лекарственных средств в аптеках города.

Министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО опираясь на оперативную сводку, представленную муниципальными образованиями области, проведено 2 рабочих совещания с представителями аптечных сетей в целях выработки мер по снижению дефицита медицинских препаратов. Участие в данных совещаниях, в том числе принимали представители аптек города Бердска (аптека «Бердская», «Пульс»).

Данный вопрос рассмотрен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Бердска при участии представителей аптек и частных клиник города. По итогу работы штаба определены основные проблемные вопросы по обеспечению медицинскими препаратами аптек города, выработаны предложения и направлены в Министерство здравоохранения НСО для рассмотрения, а именно:

- предоставление разъяснений о возможности и сроках получения бесплатных лекарств в рамках выделенных средств для субъектов РФ (по поручению президента РФ) в целях обеспечения ими заболевших коронавирусом;

- предоставление в Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО актуального перечня лекарственных средств, используемых при лечении пациентов, у которых есть подозрение на коронавирус, в целях мониторинга наличия данных препаратов в аптеках региона;

- предоставление возможности негосударственным медицинским организациям, расположенным на территории Новосибирской области, осуществлять прием и лечение пациентов, у которых есть подозрение на коронавирус, по программе ОМС;

- увеличение квоты на количество тестов на COVID-19 для ГБУЗ «БЦГБ».

Кроме этого, Минпромторг НСО для информирования аптек на территории города направил обращение Минпромторга России и перечень предприятий – производителей средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, аппаратов искусственной вентиляции легких, лекарственных препаратов и тест – систем.

Анализ этих предприятий сформирован со всей страны, с указанием прямых номеров телефонов представителей предприятий – производителей.

Что-то изменилось в маркировке лекарственных средств? Упростилась ли ситуация?

В России упростили порядок работы с системой маркировки лекарственных средств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин от 02.11.2020 №1779 «О внесении изменений в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения».

Что меняется:

•Аптеки и медучреждения могут выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах. Ждать подтверждения от системы, что сведения о приёмке успешно зарегистрированы, не нужно.

•До 1 июля 2021 года дополнительно вводятся упрощённые механизмы «обратной приёмки лекарств» при их ввозе в Россию и обороте внутри страны:

– при обороте участники не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приёмки препаратов и могут самостоятельно оприходовать их и проводить дальнейшие действия с лекарствами;

– аналогично, при ввозе лекарств в Россию импортёры могут не ждать от держателей или владельцев регистрационного удостоверения на препараты подтверждения ввоза.

Эти сведения будут автоматически подтверждаться самой системой путём проверки кода товара и данных участника. Это повысит скорость операций с препаратами для всех участников, так как снижает зависимость от задержек на стороне поставщиков лекарств.

•До 1 февраля 2021 года вводится дополнительное упрощение: производители обязаны наносить коды на препараты, аптеки – сканировать их на кассе, а все операции по движению товара (внутри страны и при импорте) облегчаются. Обязанность по подаче сведений в систему для участников сохраняется в полном объёме, но участник имеет право производить дальнейшие операции с товаром, если не получил из системы успешного ответа об обработке данных в течение 15 минут. Такой режим исключает создание «пробок» и ускоряет движение препаратов. Одновременно это даёт возможность участникам более качественно подготовиться к следующим этапам внедрения системы – для исключения сложностей при работе в будущем.

Во всех случаях системой будет достраиваться цепочка движения препаратов и проводиться анализ подаваемых данных. Это обеспечит контроль безопасности и легальности лекарств.