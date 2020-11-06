5 самых популярных настольных игр для больших компаний

Если вы любите настольные игры - эта статья для вас. Здесь собраны самые лучшие и разные настольные игры для большой компании. Выберите свою!

Уно напоминает игру «Сто одно» с тем исключением, что для игры используются специальные «фирменные» карты в количестве более ста штук

Легендарная «Монополия» отметила свой день рождения 5 ноября. Из простой настольной игры она уже успела превратиться в настоящий культурный феномен. Именно 5 ноября ровно 85 лет назад американец Чарльз Дэрроу изготовил пять тысяч самодельных копий игры с домиками из деревянных щепок и начал самостоятельно продавать их в одном из местных универмагов.

В то время «Монополия» стала хитом, как одна из немногих настольных игр, за которой можно весело проводить время целыми компаниями. На сегодняшний же день настольные игры образовали настоящую полномасштабную индустрию, сравнимую с видеоиграми и многими другими развлечениями. Редакция iReactor составила ТОП-5 лучших настольных игр, в которых стоит себя попробовать каждому человеку.

1) Монополия

Пожалуй, одна из самых популярных настольных игр за все время, которая с каждым днем продолжает привлекать все новых и новых игроков со всего мира. «Монополия» — экономическая стратегия для двух и более человек, цель игрока в которой — добиться банкротства других игроков, рационально используя стартовый капитал.

«Монополия» была изобретена американцем Чарльзом Дэрроу в 1934 году, и поначалу компании, которые занимались патентированием и выпуском настольных игр, отказывались ее принять. Якобы из-за «ошибок в дизайне». Но Чарльз не отступил и начал выпускать игру своими силами. Неудивительно, что в годы Великой депрессии — мировой экономический кризис, — экономическая стратегия сразу же привлекла к себе внимание и стала хитом.

После этого игру все-таки запатентовали и начали выпускать официально, распространяя по всему миру — в том числе, и в СССР, где она была известна под названиями «Менеджер», «Империя» или «Бизнесмен». С тех пор было выпущено огромное количество самых разных вариаций игры отличных друг от друга форм и размеров. «Монополия» была удостоена множества мировых наград и по ней проводятся даже международные чемпионаты. По состоянию на 2015 год, число играющих в «Монополию» перевалило за полтора миллиарда человек.

2) Манчкин

В 2000 году американский разработчик и издатель настольных игр Стив Джексон, известный по настольным игре Car Wars и Illuminati, выпустил свой новый хит, который и по сей день является визитной карточкой его студии разработки. Девизом игры стало «мочи монстров, хапай сокровища, подставляй друзей».

«Манчкин» — карточная ролевая игра, суть которой ярко и сполна отражена в ее девизе. Цель игроков — достигнуть высшего уровня для своего персонажа и «не умереть» в процессе. В 2001 году игра была удостоена американской премии Origin Awards в номинации «Лучшая карточная игра», и до сих пор остается одной из самых популярных для отдыха в компании друзей.

Во многом благодаря качественной поддержке игры со стороны как самих разработчиков, так и ее поклонников. Стив Джексон выпускает дополнения и расширения к своей настольной игре так же, как это делают разработчики видеоигр — с новыми персонажами, снаряжением, историями и так далее. Инициативу подхватывают и поклонники, а потому итак вариативная игра превращается в чуть ли не бесконечную — ведь каждый раз игрок попадает в новые ситуации.

3) Подземелья и драконы

Мало кто знает, но «Манчкин» — не самая оригинальная игра из этого списка, поскольку, фактически, является карточным (и отчасти «казуальным») аналогом другой популярный игры — «Подземелья и драконы». Эта настольная игра в жанре фэнтези была впервые выпущена Гэри Гайгэксом и Дэйвом Арнесоном в 1974 году. И по своей структуре является практически тем же, что и «Манчкин».

Есть ведущий, есть игроки, которые «управляют персонажами», и есть цель — взаимодействие с окружающим миром, решение различных конфликтов, участие в сражениях, получение наград и повышение уровня. Ключевое отличие (помимо формата) заключается в проработанности игровых миров и, как следствие, сложности правил. Традиционно, правила «Подземелья и драконов» разделены на три отдельных мануала — для игроков, для ведущих, и отдельная энциклопедия устройства игрового мира.

Игра полюбилась компаниям со всего мира за свою тщательную и глубокую проработку, а также широкую свободу действий. Фактически, в рамках партии игрок может реализовать практически все те же самые возможности, что и в компьютерной видеоигре — создать персонажа, улучшить его характеристики, исследовать игровой мир. И все это, сидя рядом со своими друзьями.

4) Скрэббл

«Скрэббл» или «Эрудит» — одна из классических настольных игр, легко сравнимых по культовости с шахматами и шашками, пускай история ее не так богата и началась лишь в начале прошлого века. Американский архитектор Альфред Баттс решил создать свою собственную настольную игру. Первой попыткой стала карточная игра «Lexico» с буквами, цель которой была, по принципу кроссворда, составить слово.

Но игра не получила внимания и «провалилась», так и не успев «взлететь». К счастью, Альфред не потерял интереса к своему творению и стал его дорабатывать. Так, в «Скрэббле» появилось игровое поле, упростились правила и сменилось название. Позднее, архитектор нашел любителя игр среди предпринимателей, представил свое детище массовому покупателю, и тогда его ждал успех.

Несмотря на свою кажущуюся на первый взгляд простоту, «Скрэббл» на сегодняшний день успела завоевать сердца миллионов людей (доказательство тому — многомиллионные продажи). Она упоминается в литературе, кино и других произведениях искусства. Кроме того, по ней регулярно проходят различные международные турниры с профессиональными игроками и внушительным призовым фондом.

5) Уно

Карточная игра 1971 года, созданная парикмахером Мерлом Роббинсом не сразу завоевала всемирную популярность — ей пришлось преодолеть долгий и тернистый путь до признания и любви от игроков со всего мира. Изначально она была известна лишь в узком кругу ценителей карточных игр и знакомых создателей. В 1992 году игра была выкуплена крупным издателем и получила широкий оборот.

Уно напоминает российскую карточную игру «Сто одно» с тем лишь исключением, что для игры используются специальные «фирменные» карты в количестве более ста штук со своими названиями, количеством очков и так далее. Популярность игре обеспечила ее простота, вариативность, скорость партий и мемы, благодаря которым на сегодняшний день игру знают и любят игроки по всему миру.

Источник: inforeactor