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Полностью забита ковид-больными больница в Коммунарке

15:45 06.11.2020 Фото: pixabay.com
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В России число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 второй день превышает 19 тысяч.

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Если пациент лечится в стационаре, то все требуемые выписки ему должны предоставить в течение суток

Главврач ГКБ № 40 Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для проекта RT "Эпидемия" оценил ситуацию с числом заболевших COVID-19 в больнице в Коммунарке.
Специалисту задали вопрос, полностью ли заполнено медучреждение пациентами с коронавирусом.

"Сейчас да", — ответил Проценко.

Также медик дал прогноз, когда может завершиться пандемия коронавируса в России.

"Очень надеюсь, что в июне. А может быть, еще раньше, посмотрим. Не буду пока спойлерить, потому что мы об этом думаем, постоянно думаем", — высказался он.
Проценко отметил, что это зависит от нескольких условий. В частности, третья волна пандемии может начаться в марте, и к началу лета уже будет подходить к концу. Если к этому моменту появится эффективная вакцина, то мир может выйти из пандемии.

Пациенты с COVID-19
В больницах, в частности в реанимациях, стало больше пожилых людей с коронавирусом по сравнению с мартом.
"В реанимации, во всяком случае, у нас, нет ни одного пациента на ИВЛ моложе 40 лет", — подчеркнул Проценко.
Врач добавил, что более молодые пациенты уже не так настойчиво требуют ИВЛ. По его мнению , тогда это было связано с "боязнью".

Смертность от COVID-19 и группа крови

Проценко опроверг связь между группой крови и летальностью от COVID-19.
"Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: "Влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость". Достоверных различий не получили", — заявил специалист.
Ранее ученые пришли к выводу, что наименьшему риску заражения коронавирусом подвержены люди с группой крови AB0 (первая группа), а у людей со второй группой крови, наоборот, больше шансов заразиться. В свою очередь, врач-инфекционист Андрей Погорелов критически отнесся к выводу специалистов о влиянии группы крови на восприимчивость к вирусу.

В России число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 второй день превышает 19 тысяч. По последним данным, за все время эпидемии коронавирусом заразились 1,71 миллиона человек. Из них 29,5 тысячи умерли, 1,27 миллиона вылечились.

COVID-19 коронавирус пандемия Денис Проценко
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