Вводят новые ограничения из-за коронавируса с 9 ноября 2020

В Петербурге приняли решение о приостановке работы фуд-кортов

С 9 ноября в Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19, в частности, приостанавливается работа фуд-кортов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Соответствующие изменения внесены в постановление городского правительства от № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

"С 9 по 29 ноября приостанавливается деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что исключение составят фуд-корты, которые расположены на вокзалах, в аэропорту, на АЗС.

Также будет приостановлен доступ посетителей в детские игровые комнаты, которые расположены в объектах торговли и в зданиях торговых центров. Детские игровые комнаты площадью не более 50 квадратных метров на территории предприятий общественного питания остаются открытыми.

До 29 ноября сохраняется временное ограничение на работу кафе, ресторанов и баров в ночное время с 23.00 до 06.00.

Торжественная регистрация брака в Петербурге разрешается при условии, что в помещении находятся не более 20 человек без учета работников ЗАГСа.

С 9 по 29 ноября вводится ограничение на проведение массовых мероприятий, численность которых превышает 70 человек в помещениях. Исключение — мероприятия, проводимые в помещениях организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций.

С 9 ноября по 27 декабря государственные организации дополнительного образования будут иметь возможность реализовывать дополнительные общеразвивающие программы лишь дистанционно.

До 9 ноября работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, а также работников, имеющих хронические заболевания, и как минимум 30 процентов работников других категорий. Исполнительные органы власти переведут на удаленку как минимум 30 процентов служащих и работников.