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Похороненная заживо сыном женщина выжила после трех дней в могиле

17:00 06.11.2020 Фото: pixabay.com
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Мужчине были предъявлены обвинения в умышленном убийстве.

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Мужчина похоронил мать заживо и попал за решетку

В китайской провинции Шэньси вынесен приговор 58-летнему мужчине, который пытался похоронить свою мать заживо. Об этом сообщает AsiaOne.

Инцидент произошел в мае. Парализованная 79-летняя женщина около 70 часов лежала в могиле без еды и воды, прежде чем ее нашли и отвезли в больницу. После спасения она выражала беспокойство, что из-за нее сын может попасть за решетку. В сентябре женщина скончалась.

Мужчине были предъявлены обвинения в умышленном убийстве. В понедельник, 2 ноября, дело рассмотрел суд уезда Цзинбянь городского округа Юйлинь. Подсудимого признали виновным и приговорили к лишению свободы на 12 лет.

В мае сообщалось, что об исчезновении женщины сообщила ее невестка. Она рассказала, что три дня назад ее муж посадил мать на тележку и куда-то увез. Наутро он вернулся один и объявил, что отправил мать к родственникам. На допросе мужчина сознался, что отвез мать на кладбище, сбросил ее в заброшенную могилу и засыпал землей.

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