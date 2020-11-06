Показать проект поддержки нового корпуса частного детсада "Кристаллик" бизнесмена Голубева на 2 млн рублей из бюджета отказалась власть Бердска

"Запрашиваемая информация содержит персональные данные. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ее предоставление является невозможным", - гласит ответ мэра на запрос "Курьер. Среда. Бердск".

Детски сад получил деньги на развитие из бюджета

Рассказал о поддержке частного детского сада №20 "Кристаллик" мэр Бердска Евгений Шестернин в ответе на запрос "Курьер. Среда. Бердск" 3 ноября. Напомним, на последнем заседании инвестиционный совет Бердска выбрал предприятие, которому в 2020 году предоставят финансовую помощь из бюджета города. Так, 2 млн рублей получит частный детсад «Кристаллик». Им, напомним, руководит дочь крупнейшего бердского бизнесмена Виктора Голубева. Анна Викторовна успешно защитила проект на поддержку нового корпуса садика, расположенного по адресу: ул. К. Маркса, 55 — на месте бывшего здания соцзащиты. Читатели "Курьер. Среда. Бердску" интересовались, за какой проект дочь бизнесмена Бердска получила поддержку от бюджета.

Итак, муниципальная поддержка предоставлена частному детскому саду № 20 «Кристаллик» в рамках муниципальной программы «Стимулирование инвестиционной деятельности на территории города Бердска», утвержденной

постановлением администрации Бердска от 30.12.2016 № 3901.

Для участия в конкурсе подано 3 проекта:

инвестиционный проект «Модернизация системы газоочистки линий для производства обоев 0,53 м" ООО «Элизиум», директор Алексей Баутин;

инвестиционный проект «Модернизация производства по выпуску колбасных изделий широкого ассортимента» ИП Болтрукевич К.В.;

инвестиционный проект «Открытие второго корпуса детского садика «Кристаллик» в г. Бердске» заведующей Анны Голубевой.

А вот копию проекта детсада "Кристаллик", которому выделили 2 млн рублей, предоставить не удалось:

- Запрашиваемая информация содержит персональные данные. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ее предоставление является невозможным. Для реализации инвестиционного проекта «Открытие второго корпуса детского садика «Кристаллик» в г. Бердске детским садом «Кристаллик» используются на 96% заемные средства. Денежные средства муниципальной поддержки будут направлены на погашение займа. Таким образом, уменьшение срока окупаемости позволит направить прибыль на улучшение материально-технической базы детского сада и увеличение заработной платы работникам, - гласит ответ мэра.

Стоит отметить, что данными о родительской плате в месяц в частном детском саду «Кристаллик», администрация Бердска не располагает. В учебном году 2020-2021 в частном детсаду открыто 5 групп для ребятишек по адресу ул. Боровая 4/8а и 4 группы по адресу ул. К. Маркса, 55. Наполняемость групп по 20 - 25 человек. При этом договор о государственно-частном партнерстве между МКУ «УОиМП и садом №20 «Кристаллик» в 2020-2021 гг. не заключался.

Но власть приоткрыла занавес на вопрос - на какие цели потратит 2 млн рублей из бюджета детсад:

- Реализация проекта направлена на выполнение одного из приоритетных направлений деятельности администрации города — создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях города. В результате открытия второго корпуса детского сада ЧДОУ Детский сад №20 «Кристаллик» сможет принять дополнительно 120 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Новое здание «Кристаллика» открылось в 2019 году. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», есть предложение выкупить садик у Виктора Голубева в муниципальную собственность. Но пока региональные власти не заявили о своем решении.

В конце сентября 2020 года частный детский сад «Кристаллик» отметил свое 10-летие. С этим событием в здание на ул. Боровой в микрорайоне Молодежном приезжал поздравить мэр Бердск Евгений Шестернин. Этот корпус детсада посещают 150 детей. Акцент педагоги делают на здоровье детей в сотрудничестве с СК «Кристалл» и фондом Александра Карелина. В 2020 году коллектив «Кристаллика занесен на городскую Доску почета.

Совет по инвестиционной деятельности существует в Бердске при горадминистрации по меньшей мере три года. Он организован с целью создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории города и оказания имущественной поддержи субъектам малого и среднего предпринимательства.

В состав Совета входят глава Бердска, инвестиционный уполномоченный в городе — это вице-мэр по экономике Жанна Шурова, представители структурных подразделений администрации, предпринимательского сообщества и общественных объединений, депутаты бердского горсовета.