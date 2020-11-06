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Сравнил ситуацию в США с гражданской войной Познер

17:15 06.11.2020 Фото: pixabay.com
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В США по-прежнему неизвестен победитель президентских выборов, подсчет голосов продолжается.

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Познер оценил возможность раскола США на два государства

Журналист и телеведущий Владимир Познер сравнил ситуацию с выборами в США с Гражданской войной в XIX веке и оценил возможность распада страны на два государства.
Телеведущий выразил мнение, что американское общество раскололось после 2016 года, когда главой государства стал действующий президент США Дональд Трамп. После этого в углублении общественной напряженности сыграли свою роль пандемия коронавируса и беспорядки на расовой почве, прокатившиеся по американским городам.
"Может быть впервые более чем за 160 лет мы такое видим. Когда была гражданская война в США с 1861 по 1865 год, несколько штатов вышли из состава Соединенных Штатов Америки и образовали так называемые Конфедеративные Штаты Америки, то есть другое государство. И когда пошла война между двумя государствами, которые когда-то были Соединенными Штатами, а стали разъединенными штатами, это был глубочайший раскол общества. И с тех пор такого раскола не было. Даже похожего ничего не было. А то, что происходит сейчас, похоже. Хотя они, конечно, не расколются на два государства", — приводятся слова Познера на его личном сайте.

Журналист также отметил, что разделение государства запрещено в американской конституции после событий XIX века.
В США по-прежнему неизвестен победитель президентских выборов, подсчет голосов продолжается.

Источник: РИА Новости

выборы сша телеведущий Владимир Познер
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