Умерло 378 пациентов за стуки на 6 ноября от коронавируса в России

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 296 124 человека.

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 6 ноября

За последние сутки в России выявлено 20 582 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 287 (25,7%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чувашская Республика, Республика Дагестан ¬– 0,6%



2. Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан, Свердловская область – 0,7%3. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Краснодарский край – 0,8%

Нарастающим итогом выявлено 1 733 440 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 16 995 человек:

Москва – 3783

Санкт-Петербург – 563

Московская область – 439

Республика Бурятия – 424



Челябинская область – 421Воронежская область – 405Омская область – 391Волгоградская область – 380Орловская область – 369Ульяновская область – 355Ставропольский край – 354Нижегородская область – 337Ростовская область – 327Мурманская область – 316Красноярский край – 302Самарская область – 299Иркутская область – 294Свердловская область – 287Республика Коми – 226Архангельская область – 225Оренбургская область – 225Вологодская область – 217Саратовская область – 212Забайкальский край – 211Республика Башкортостан – 201Ивановская область – 200Ярославская область – 173Республика Алтай – 171Новосибирская область – 171Кемеровская область – 167Республика Крым – 165Ханты-Мансийский автономный округ – 154Белгородская область – 150Пензенская область – 150Республика Саха (Якутия) – 136Республика Тыва – 135Алтайский край – 128Пермский край – 126Кировская область – 126Ямало-Ненецкий автономный округ – 126Тверская область – 120Липецкая область – 117Приморский край – 117Владимирская область – 116Калужская область – 110Курская область – 110Ленинградская область – 110Брянская область – 108Республика Калмыкия – 107Хабаровский край – 105Удмуртская Республика – 103Тюменская область – 96Республика Чувашия – 89Сахалинская область – 89Курганская область – 87Тамбовская область – 86Томская область – 86Рязанская область – 84Карачаево-Черкесская Республика – 84Республика Хакасия – 83Тульская область – 82Республика Дагестан – 82Амурская область – 80Республика Марий Эл – 73Астраханская область – 70Республика Адыгея – 62Кабардино-Балкарская Республика – 59Костромская область – 53Еврейская автономная область – 50Республика Мордовия – 49Магаданская область – 49Краснодарский край – 45Камчатский край – 44Калининградская область – 43Севастополь – 43Республика Северная Осетия – Алания – 39Псковская область – 38Новгородская область – 37Республика Татарстан – 37Республика Ингушетия – 33Республика Карелия – 19Смоленская область – 13Чеченская Республика – 4Чукотский автономный округ – 3

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 296 124 человека.

За сутки подтверждено 378 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 69

Санкт-Петербург – 54

Ростовская область – 17

Московская область – 14

Нижегородская область – 13

Республика Коми – 12



Иркутская область – 11Республика Бурятия – 11Удмуртская Республика – 10Республика Саха (Якутия) – 9Республика Дагестан – 8Свердловская область – 8Алтайский край – 8Красноярский край – 8Краснодарский край – 7Самарская область – 6Кемеровская область – 6Забайкальский край – 6Республика Крым – 5Брянская область – 4Владимирская область – 4Курская область – 4Мурманская область – 4Республика Калмыкия – 4Севастополь – 4Оренбургская область – 4Калужская область – 3Тверская область – 3Кабардино-Балкарская Республика – 3Ставропольский край – 3Республика Чувашия – 3Пермский край – 3Курганская область – 3Ханты-Мансийский автономный округ – 3Республика Хакасия – 3Новосибирская область – 3Орловская область – 2Смоленская область – 2Тульская область – 2Республика Карелия – 2Астраханская область – 2Волгоградская область – 2Республика Татарстан – 2Тюменская область – 2Ямало-Ненецкий автономный округ – 2Приморский край – 2Амурская область – 2Магаданская область – 2Еврейская автономная область – 2Липецкая область – 1Рязанская область – 1Архангельская область – 1Республика Адыгея – 1Республика Башкортостан – 1Республика Марий Эл – 1Республика Мордовия – 1Кировская область – 1Пензенская область – 1Республика Тыва – 1Хабаровский край – 1Сахалинская область – 1

За весь период от коронавируса умерло 29 887 человек.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 63,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 524 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 407,1 тыс. человек.

Источник: стопкоронавирус.рф