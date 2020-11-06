Умерло 378 пациентов за стуки на 6 ноября от коронавируса в России

За последние сутки в России выявлено 20 582 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 287 (25,7%).
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чувашская Республика, Республика Дагестан ¬– 0,6%
3. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Краснодарский край – 0,8%
Нарастающим итогом выявлено 1 733 440 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 16 995 человек:
Москва – 3783
Санкт-Петербург – 563
Московская область – 439
Республика Бурятия – 424
Воронежская область – 405
Омская область – 391
Волгоградская область – 380
Орловская область – 369
Ульяновская область – 355
Ставропольский край – 354
Нижегородская область – 337
Мурманская область – 316
Красноярский край – 302
Самарская область – 299
Иркутская область – 294
Свердловская область – 287
Республика Коми – 226
Архангельская область – 225
Вологодская область – 217
Саратовская область – 212
Забайкальский край – 211
Республика Башкортостан – 201
Ивановская область – 200
Ярославская область – 173
Республика Алтай – 171
Кемеровская область – 167
Республика Крым – 165
Ханты-Мансийский автономный округ – 154
Белгородская область – 150
Пензенская область – 150
Республика Саха (Якутия) – 136
Республика Тыва – 135
Пермский край – 126
Кировская область – 126
Ямало-Ненецкий автономный округ – 126
Тверская область – 120
Липецкая область – 117
Приморский край – 117
Владимирская область – 116
Курская область – 110
Ленинградская область – 110
Брянская область – 108
Республика Калмыкия – 107
Хабаровский край – 105
Удмуртская Республика – 103
Тюменская область – 96
Сахалинская область – 89
Курганская область – 87
Тамбовская область – 86
Томская область – 86
Рязанская область – 84
Карачаево-Черкесская Республика – 84
Республика Хакасия – 83
Республика Дагестан – 82
Амурская область – 80
Республика Марий Эл – 73
Астраханская область – 70
Республика Адыгея – 62
Кабардино-Балкарская Республика – 59
Костромская область – 53
Республика Мордовия – 49
Магаданская область – 49
Краснодарский край – 45
Камчатский край – 44
Калининградская область – 43
Севастополь – 43
Республика Северная Осетия – Алания – 39
Новгородская область – 37
Республика Татарстан – 37
Республика Ингушетия – 33
Республика Карелия – 19
Смоленская область – 13
Чеченская Республика – 4
Чукотский автономный округ – 3
За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 296 124 человека.
За сутки подтверждено 378 летальных случаев с коронавирусом:
Москва – 69
Санкт-Петербург – 54
Ростовская область – 17
Московская область – 14
Нижегородская область – 13
Республика Коми – 12
Республика Бурятия – 11
Удмуртская Республика – 10
Республика Саха (Якутия) – 9
Республика Дагестан – 8
Свердловская область – 8
Алтайский край – 8
Красноярский край – 8
Самарская область – 6
Кемеровская область – 6
Забайкальский край – 6
Республика Крым – 5
Брянская область – 4
Владимирская область – 4
Курская область – 4
Республика Калмыкия – 4
Севастополь – 4
Оренбургская область – 4
Калужская область – 3
Тверская область – 3
Кабардино-Балкарская Республика – 3
Ставропольский край – 3
Пермский край – 3
Курганская область – 3
Ханты-Мансийский автономный округ – 3
Республика Хакасия – 3
Новосибирская область – 3
Орловская область – 2
Смоленская область – 2
Республика Карелия – 2
Астраханская область – 2
Волгоградская область – 2
Республика Татарстан – 2
Тюменская область – 2
Ямало-Ненецкий автономный округ – 2
Приморский край – 2
Магаданская область – 2
Еврейская автономная область – 2
Липецкая область – 1
Рязанская область – 1
Архангельская область – 1
Республика Адыгея – 1
Республика Башкортостан – 1
Республика Мордовия – 1
Кировская область – 1
Пензенская область – 1
Республика Тыва – 1
Хабаровский край – 1
Сахалинская область – 1
За весь период от коронавируса умерло 29 887 человек.
По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 63,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 524 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 407,1 тыс. человек.
Источник: стопкоронавирус.рф