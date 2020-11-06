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Борт с партией антибиотиков приземлился в Новосибирске

15:57 06.11.2020
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В конце октября была доставлена партия антибиотиков в 12 тыс. упаковок. Горожане раскупили лекарства за несколько дней.

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10 ноября в Новосибирске ожидается поставка ещё одного препарата для лечения коронавируса

Сегодня, 6 ноября, во время часа прессы мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о новых поставках в Новосибирск антибиотиков и противовирусных препаратов.

«Сегодня, в 11 часов, прибыл авиационным рейсом из Владивостока левофлоксацин, 5 тысяч 900 стандартов. И завтра они поступят в продажу», - заявил Анатолий Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами.

Лекарства поступят в продажу 7 ноября. Также 9 ноября в городе ждут новую партию «Азитромицина».

Напомним, в конце октября в Новосибирск была доставлена партия антибиотиков в 12 тыс. упаковок. Горожане раскупили лекарства за несколько дней.

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Борт с партией антибиотиков приземлился в Новосибирске