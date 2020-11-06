Многие предпочитают работу в сети интернет. Существуют различные способы заработка в сети. Это инвестиции и работа по копирайтингу и рерайтингу, которую предлагает биржа фриланса. Возможен заработок на своем сайте или блоге. Отличное решение – биржа микрозадач UNU.

Подобный сайт имеет массу активных пользователей, множество выполненных задач, массу положительных отзывов.

Из главных особенностей UNU следует выделить конкурсы от реферов и администрации, а также рейтинг и уровни для заказчиков, исполнителей. Также в список следует добавить двадцать пять процентов партнерских отчислений. А еще – Pro-аккаунт.

Достаточно зарегистрироваться, и вы попадаете в свой личный кабинет. Здесь у вас есть возможность посмотреть уровень и текущий баланс, а также количество печенек. В каждом уровне – свои преимущества.

Для того чтобы повысить уровень вам нужно набирать баллы и печеньки. Оставлять на балансе следует пятьдесят печенек. Если вы потратите их, то уровень снова станет продвинутым.

Печеньки вы моете получить ежедневно. И тратить их у вас есть возможность на покупку аккаунта Pro или для обмена на рубли.

На сайте есть масса возможностей для заработка. Для вас – различные категории. Это могут быть комментарии и отзывы, социальные сети и сервисы. А еще – приложения и регистрация, регистрация с активностью и просмотр видео.

Задания отличаются различными ценами, при этом все они более высоки по сравнению с конкурентами. И если уделить сайту немного времени, то вы сможете зарабатывать здесь прилично каждый день.

Для вывода заработанных средств, возможны различные способы – через электронные кошельки или банковские карты.

Биржа Микрозадач в области крауд-маркетинга и социального продвижения популярна и востребована. Здесь постоянно есть достойные задания с приличной оплатой И каждый сможет зарабатывать при желании.

После регистрации на сайте, что займет у вас не более половины минуты, вы сможете добавлять задание и оплачивать необходимое количество работ, получать результат и проверять выполненные работы. если вы – заказчик. Здесь можно зарегистрироваться и в качестве заказчика, и как исполнитель.