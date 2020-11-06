"Теперь мы можем засучить рукава и тоже бить чиновников?": Пикетирует мэрию после избиения журналиста Сергея Болдырева сотрудником пресс-цента Цветкова Наталья Слесарева в Бердске

Власти должны понять, что люди готовы в ответ к зеркальным мерам. уверена Наталья Слесарева.

Жители Бердска считают поведение чиновников недопустимым



Сегодня, 6 ноября, на пикет перед зданием администрации вышла активистка города Наталья Слесарева.

«Если подчиненные мэра Шестернина безнаказанно бьют журналистов, значит, журналисты могут отвечать зеркально?» - гласит призыв Натальи Слесаревой.

Как она объяснила в комментариях корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск» активистка Наталья Слесарева, ее акция направлена на одно:

- Власти должны понимать, что нельзя безнаказанно обращаться с людьми. У нашего мера рейтинг и так «ниже плинтуса», а чиновника, избившего журналиста, он даже не уволил. Власти должны понять, что люди готовы в ответ к зеркальным мерам.

Журналиста Сергея Болдырева избил прямо в редакции сотрудник сотрудник пресс-центра мэрии Бердска Кирилл Цветков. Ему не понравился сарказм журналиста ответ на репост на публикацию администрации.

Болдырев, будучи администратором группы «Бердск: Всё плохо!», репостнул запись администрации города с комментарием «Гвозди бы делать из таких комментаторов, как #Кирюша».

В ответ чиновник ворвался в редакцию и избил журналиста, без того недавно перенесшего инфаркт.

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