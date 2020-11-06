Откуда мог появиться коронавирус, рассказал Нарышкин

В России зарегистрировали 1,7 миллиона заразившихся, скончались 29,9 тысячи. За последние сутки выявили более 20 тысяч новых случаев.

Нарышкин рассказал, откуда мог появиться коронавирус

У Службы внешней разведки России нет достоверных данных о создании SARS-CoV-2 человеком.

"Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения", — заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Происхождение вируса не принципиальный вопрос для российских ученых, они заняты борьбой с инфекцией, добавил он.

В мире с начала пандемии выявили почти 48 миллионов случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,2 миллиона человек. Больше всего заболевших в Соединенных Штатах,

Индии и Бразилии. Россия занимает четвертую строчку, далее идут Франция, Испания, Аргентина, Британия Колумбия и Мексика.

В России зарегистрировали 1,7 миллиона заразившихся, скончались 29,9 тысячи. За последние сутки выявили более 20 тысяч новых случаев.

Источник: РИА Новости