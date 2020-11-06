06.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Судьбой назвал любовь к невесте Виктории в воздушном платье цвета айвори и кружевной атласной белой маске жених Никита после 12 месяцев ухаживаний в Бердске

16:54 06.11.2020, Яна Паукштис Фото: Яны Паукштис
2

Для торжественного бракосочетания бердчанки сами шьют себе маски.

% name% title
Никита и Вика счастливы, что их свел интернет

Сегодня, в пятницу, 6 ноября, в традиционно «свадебный» день, корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» стал очевидцем очаровательных бракосочетаний.

В связи с режимом карантина, в ЗАГС пускают только родителей новобрачных. Но дежуривший у входа брат невесты Сергей рассказал, что его сестра выбрала себе идеального мужчину.

Сами Никита и Вика признались, что познакомились недавно в интернете, но быстро поняли, что это не просто общение. Это судьба.

На вопрос, откуда на Вике такая шикарная маска с кружевами и стразами, Никита только рассмеялся:

- Моя рукодельница! Сама сшила!

После регистрации фамилии молодожены решили не менять:

- У нас в семье равноправие, - улыбается Вика.

Невеста выбрала лёгкое платье  в пол цвета айвори, а жених облачился в костюм тройку синего цвета. Изюминку в образ добавила бабочка вместо галстука и букет из сухоцветов.
______________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

любовь молодожены свадьба
Мнение читателей
1
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А в чем вы выходили замуж?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Песков: Россия защищает этнических русских всегда и везде
18:48 06-11-2020
Песков: Россия защищает этнических русских всегда и везде
БердскСтопка водки и песня в уме, как Штирлиц: коммунисты Бердска отметят по одному 7 ноября 2020
18:39 06-11-2020
Стопка водки и песня в уме, как Штирлиц: коммунисты Бердска отметят по одному 7 ноября 2020
Премьера - в отставку, а правительство остается: новый закон о кабмине подписал Путин
18:24 06-11-2020
Премьера - в отставку, а правительство остается: новый закон о кабмине подписал Путин
Две кражи одновременно: Украли мыло и зубную пасту 2 женщины. Спер из кассы 16 000 рублей наркоман в ТЦ Новосибирска
18:15 06-11-2020
Две кражи одновременно: Украли мыло и зубную пасту 2 женщины. Спер из кассы 16 000 рублей наркоман в ТЦ Новосибирска
Рожайте: новый размер материнского капитала на 2021 год назвали в Минтруде
18:13 06-11-2020
Рожайте: новый размер материнского капитала на 2021 год назвали в Минтруде
Нашел ли нарушения на автовокзале «Новосибирск-Главный» Роспотребнадзор?
18:00 06-11-2020
Нашел ли нарушения на автовокзале «Новосибирск-Главный» Роспотребнадзор?
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 22.10 по 03.11.2020 в Бердске
17:50 06-11-2020
Онлайн некролог: Кто умер с 22.10 по 03.11.2020 в Бердске
БердскФотомарафон «Моя мамочка!» начинается на "Курьер.Среда.Бердск"
17:46 06-11-2020
Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на
Еще одна лаборатория для тестирования на COVID-19 открылась в Новосибирске
17:45 06-11-2020
Еще одна лаборатория для тестирования на COVID-19 открылась в Новосибирске
Уволили таскавшую за волосы малыша медсестру в Новосибирске
17:45 06-11-2020
Уволили таскавшую за волосы малыша медсестру в Новосибирске