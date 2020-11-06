Судьбой назвал любовь к невесте Виктории в воздушном платье цвета айвори и кружевной атласной белой маске жених Никита после 12 месяцев ухаживаний в Бердске

Для торжественного бракосочетания бердчанки сами шьют себе маски.

Никита и Вика счастливы, что их свел интернет

Сегодня, в пятницу, 6 ноября, в традиционно «свадебный» день, корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» стал очевидцем очаровательных бракосочетаний.

В связи с режимом карантина, в ЗАГС пускают только родителей новобрачных. Но дежуривший у входа брат невесты Сергей рассказал, что его сестра выбрала себе идеального мужчину.

Сами Никита и Вика признались, что познакомились недавно в интернете, но быстро поняли, что это не просто общение. Это судьба.

На вопрос, откуда на Вике такая шикарная маска с кружевами и стразами, Никита только рассмеялся:

- Моя рукодельница! Сама сшила!

После регистрации фамилии молодожены решили не менять:

- У нас в семье равноправие, - улыбается Вика.

Невеста выбрала лёгкое платье в пол цвета айвори, а жених облачился в костюм тройку синего цвета. Изюминку в образ добавила бабочка вместо галстука и букет из сухоцветов.

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