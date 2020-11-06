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Тело пропавшего сооснователя Skillbox нашли в Черном море

16:43 06.11.2020 Фото: страница Игоря Коропова во «ВКонтакте»
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Ранее в море нашли рюкзак Коропова.

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Пропавшего в Сочи россиянина из списка Forbes нашли мертвым

Сегодня, 6 ноября 2020 года в рамках проведения следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю доследственной проверки было обнаружено предположительно, тело пропавшего без вести 31-летнего приезжего.

С целью установления места нахождения пропавшего, следователями СКР по краю были организованы масштабные поисковые мероприятия как на суше, так и в акватории Чёрного моря, были привлечены спасатели, сотрудники полиции, общественность и волонтёры. В результате поисков, тело мужчины без признаков насильственной смерти было обнаружено в акватории Черного моря на расстоянии около 250 метров от Нижнеимертинского порта.

Как сообщалось ранее, в ночь на 1 ноября 2020 года мужчина вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы в городе Сочи и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение было неизвестно.

В настоящее время тело погибшего доставлено на сушу, на месте работает следователь территориального следственного отдела СКР по краю. Продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления точной причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

поиски утонул форбс Игорь Коропов Forbes
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