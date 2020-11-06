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Умер разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко

16:56 06.11.2020 Фото: © Служба внешней разведки Российской Федерации
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В итоге, по словам разведчика, он получил доступ к секретным документам – порядка 300 томам архивного дела – с грифом "совершенно секретно" и с грифом "cosmic".

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Имя Юрия Шевченко Служба внешней разведки рассекретила в январе нынешнего года
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер разведчик-нелегал, Герой России Юрий ШевченкоПравила, которые нельзя нарушать на похоронахЕщё 493 новостей

Выдающийся разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко, добывавший информацию, исключительно важную для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР и РФ, скончался в пятницу на 82-м году жизни, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

"Сегодня, в 0 часов 40 минут, остановилось сердце Героя России, полковника в отставке, разведчика-нелегала Юрия Анатольевича Шевченко", - говорится в сообщении.

Имя Юрия Шевченко Служба внешней разведки рассекретила в январе нынешнего года. Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "cosmic". Закрытым указом президента РФ Владимира Путина в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.

Сам Шевченко рассказывал, что ему в свое время была поставлена задача работать по "главному противнику", то есть США, и по НАТО. О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО, говорил Шевченко. В итоге, по словам разведчика, он получил доступ к секретным документам – порядка 300 томам архивного дела – с грифом "совершенно секретно" и с грифом "cosmic".

разведчик скончался шпион Юрий Шевченко
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