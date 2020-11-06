«Играла с мячом и просто рухнула»: 11-летняя девочка умерла на уроке физкультуры

По факту смерти ребенка в школе на территории Южного административного округа проводится доследственная проверка

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка.

По предварительным данным, 6 ноября 2020 года ученица одного из учебных заведений, расположенных на территории Южного административного округа города Москвы, почувствовала себя плохо во время урока, и впоследствии скончалась.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Следователи в рамках процессуальной проверки выполняют необходимый комплекс следственно-процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося. Опрашиваются должностные лица из числа сотрудников учебного заведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: moscow.sledcom.ru