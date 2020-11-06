«Играла с мячом и просто рухнула»: 11-летняя девочка умерла на уроке физкультуры

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка.
По предварительным данным, 6 ноября 2020 года ученица одного из учебных заведений, расположенных на территории Южного административного округа города Москвы, почувствовала себя плохо во время урока, и впоследствии скончалась.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Следователи в рамках процессуальной проверки выполняют необходимый комплекс следственно-процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося. Опрашиваются должностные лица из числа сотрудников учебного заведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник: moscow.sledcom.ru