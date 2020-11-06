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Потребовал ввести режим ЧС в регионе из-за COVID-19 Миронов

17:32 06.11.2020 Фото: pixabay.com
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За минувшие сутки в России выявлено 19,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заболели более 1,7 млн человек. Жертвами инфекции стали 29,5 тысячи заболевших, выздоровели свыше 1,2 млн пациентов.

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести режим ЧС в наиболее пострадавших от COVID-19 регионах, а также отправлять больных из приграничных районов на лечение в другие субъекты, сообщает в четверг пресс-служба фракции.
"Власти регионов, несмотря на пандемию COVID, должны принимать все меры для сохранения плановой медицинской помощи населению, а при необходимости вводить режим ЧС, чтобы рассчитывать на помощь федерального центра", — заявил Миронов, которого цитирует пресс-служба.

В пресс-службе также напомнили, что ранее в Новосибирской области приостановили оказание плановой медицинской помощи, так как все силы врачей брошены для организации помощи пациентам с COVID-19.

По мнению лидера СР, в сложившихся условиях федеральному центру и властям регионов "нужно прибегать к любым возможным мерам, чтобы стабилизировать ситуацию и сохранить медицинское обеспечение людей".
"Если верить сообщениям, то пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и тех, кому нужна стоматологическая помощь, без врачей не оставят. Но даже частичный отказ от плановой медпомощи — это чрезвычайная мера, и, если ее вводят, значит, должен быть объявлен режим чрезвычайной ситуации. По действующей классификации, если пострадавших от ЧС более 500 человек, то это ЧС федерального уровня. Напомню, в Новосибирской области за время пандемии умерли уже более 600 человек, в больницах находятся более 5,5 тысячи человек", — отметил Миронов.

Кроме того, лидер СР предложил властям на местах подумать о том, чтобы отправлять больных из приграничных районов на лечение в соседние регионы.

COVID-19 коронавирус пандемия Сергей Миронов
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От редакции

Введут ЧС?

Аноним, 06 ноября 2020 17:51
НВР:
Конечно нет.

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