Потребовал ввести режим ЧС в регионе из-за COVID-19 Миронов

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести режим ЧС в наиболее пострадавших от COVID-19 регионах, а также отправлять больных из приграничных районов на лечение в другие субъекты, сообщает в четверг пресс-служба фракции.
"Власти регионов, несмотря на пандемию COVID, должны принимать все меры для сохранения плановой медицинской помощи населению, а при необходимости вводить режим ЧС, чтобы рассчитывать на помощь федерального центра", — заявил Миронов, которого цитирует пресс-служба.
В пресс-службе также напомнили, что ранее в Новосибирской области приостановили оказание плановой медицинской помощи, так как все силы врачей брошены для организации помощи пациентам с COVID-19.
"Если верить сообщениям, то пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и тех, кому нужна стоматологическая помощь, без врачей не оставят. Но даже частичный отказ от плановой медпомощи — это чрезвычайная мера, и, если ее вводят, значит, должен быть объявлен режим чрезвычайной ситуации. По действующей классификации, если пострадавших от ЧС более 500 человек, то это ЧС федерального уровня. Напомню, в Новосибирской области за время пандемии умерли уже более 600 человек, в больницах находятся более 5,5 тысячи человек", — отметил Миронов.
Кроме того, лидер СР предложил властям на местах подумать о том, чтобы отправлять больных из приграничных районов на лечение в соседние регионы.
Конечно нет.