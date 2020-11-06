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Нашел ли нарушения на автовокзале «Новосибирск-Главный» Роспотребнадзор?

18:00 06.11.2020 Фото: nso.ru
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Губернатор Андрей Травников поручил усилить административные меры воздействия на нарушителей масочного режима и подчеркнул важность контроля за соблюдением санитарно-эпидемических мер.

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Минтранс региона проконтролировал выполнение масочного режима

Сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства региона совместно с полицией и Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области провели рейд по соблюдению масочного режима на территории автовокзала «Новосибирск-Главный». Контрольное мероприятие состоялось 6 ноября.
По словам представителей министерства, в последнее время пассажиры более ответственно относятся к вопросу собственной безопасности. В течение рейда в здании автовокзала только один пассажир из общего количества посетителей находился внутри без средств индивидуальной защиты. После замечания он надел маску.

Также проводится разъяснительная работа – в социальных сетях и на сайте. Пассажиры информируются о том, каким образом они могут воспользоваться услугами автовокзала. На сегодняшний день все пассажиры должны быть в масках, при входе проводится термометрия, на кассовой зоне размещены антисептики, в здании транслируется информация о важности соблюдения масочного режима: на стикерах и роликах на ТВ-экранах. Территория автовокзала обрабатывается раз в два часа определенными моющими средствами: в порядок приводится кассовая зона, поручни, ручки.

Также в ходе выездного мероприятия была произведена проверка соблюдения мер предосторожности при посадке пассажиров в автобусы межрегиональных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок общественного пассажирского транспорта. Замечаний у сотрудников полиции и минтранса региона к пассажирам и водителям не было: все находились в масках.

Напомним, что ранее Губернатор Андрей Травников поручил усилить административные меры воздействия на нарушителей масочного режима и подчеркнул важность контроля за соблюдением санитарно-эпидемических мер.

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Источник: nso.ru

COVID-19 коронавирус масочный режим пандемия рейд
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