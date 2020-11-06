Стопка водки и песня в уме, как Штирлиц: коммунисты Бердска отметят по одному 7 ноября 2020

Секретарь бердского горкома КПРФ Сергей Бессонов «прощает неразвитость» тем, кто именует революцию 1917 года большевистским переворотом, считая эту интерпретацию ненаучной. Он уверен, что его поддерживают "рожденные в СССР".

Сергей Бессонов возглавляет бердскую ячейку КПРФ

В субботу, 7 ноября, коммунисты и беспартийные россияне, рожденные в СССР, отметят одну из самых знаменательных дат советской истории страны — 103-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. И они продолжают праздновать именно это событие, несмотря на то, что в календаре больше нет этого красного дня, а многие оппоненты КПРФ считают события октября 1917 года большевистским переворотом, уничтожившим Российскую империю на деньги Германии под предводительством Владимира Ульянова (Ленина).

Коммунисты Бердска отметят праздник скромно.

- Вся массовка запрещена известными документами в связи с коронавирусом. Поэтому мы имеем право провести только одиночное возложение цветов к памятным для нас, говоря религиозным языком, святым местам. Это памятник Ленину у ГДК и имеющая отношение к революции и гражданской войне могила партизан, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» накануне даты секретарь бердского горкома КПРФ Сергей Бессонов.

Он акцентировал, что массовой акции не будет — каждый из бердчан сам решит, куда и когда приходить с цветами в субботу после полудня. Больше ничего коммунисты не планируют.

- Мы законопослушные и понимаем остроту ситуации. Тем более, что у нас 90% контингента — люди старше 60 лет, которые должны сидеть на самоизоляции. Мы же не враги своим людям, - пояснил Бессонов.

По его словам, если бы не коронавирус, то коммунисты постарались бы — и митинг, и шествие, и демонстрацию, и концерт провели бы. А так, вероятно, как Штирлиц, каждый сам себе нальет стопку водки и песню споет. Хотя все-таки без торжеств не обошлось. Как рассказал Сергей Евгеньевич, 5 ноября «самых достойных» наградили медалями ЦК КПРФ, выпущенными к 150-летию Ленина и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Наградили в первую очередь ветеранов партии, стаж которых исчисляется несколькими десятками лет — те, кто пришел в партию в 1950-1960-е годы. Они до сих пор живы. Всего по списку 15 человек, но не все пришли из-за проблем со здоровьем, - отметил секретарь горкома.

Уровень общественной активности снизился в связи с пандемией, но бердские коммунисты все равно строят планы:

- Мы только отошли от выборов в заксобрание. Сейчас будем готовиться к выборам в Государственную думу и местные, которые пройдут в 2021 году. Так что мы адекватно ведем себя, комплектуем бригаду молодых кандидатов.

Сергей Бессонов «прощает неразвитость» тем, кто именует революцию 1917 года большевистским переворотом, считая эту интерпретацию ненаучной.

- Переворот это что? Сегодня у нас Путин, а завтра придет человек с другой фамилией. Но при этом ничего не поменяется — олигархи как были за властью, так и будут все держать в кармане. А революция это другое — всех привели в одно состояние, назвали всех сначала гражданами (в февральскую революцию), а потом товарищами, когда власть взяли большевики. Раскулачивание — это следующий шаг, когда стало понятно, что индивидуальное крестьянское хозяйство не дает товарной массы, на которую можно опереться для индустриализации страны. Пришли к выводу, что только коллективное хозяйство может давать достаточное количества зерна, мяса, молока. Конечно, перегибы были. Но партия очень четко реагировала на крестьянские запросы. И товарищ Сталин тоже правильную политику проводил. Кого надо было прижать, прижимали, а остальным это был урок. Большинство понимало, что без этого мы не выберемся из разрухи, нехватки всего и не станем индустриальной страной, способной победить внешних врагов, - высказался Сергей Бессонов, пошутив, что может лекции читать по истмату.

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