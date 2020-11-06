Онлайн некролог: Кто умер с 22.10 по 03.11.2020 в Бердске

Азовцев И.И. 15.02.32-22.10.20
Жуков В.И. 23.03.50-24.10.20
Воронцов Г.Ф. 05.01.45-26.10.20
Соколов В.Г. 17.09.46-27.10.20
Приходько Н.В. 18.09.58 – 27.10.20
Пастухов И.В. 19.01.65-27.10.20
Заварыкина М.С. 05.04.40-28.10.20
Ослоповский М.И. 08.08.28-28.10.20
Пономарев Е.В. 11.10.63-28.10.20
Кузнецова В.С. 21.02.28-29.10.20
Ломакин Н.К. 20.05.38-29.10.20
Курдюков В.В. 06.04.75-29.10.20
Корнейчук Г.М. 21.05.47-29.10.20
Коваленко С.В. 29.0161-29-10.20
Малышева В.П. 02.10.51-29.10.20
Сарпов А.А. 04.08.52-29.10.20
Шмыгуль К.А. 24.08.72-29.10.20
Ильина Н.П. 25.06.58-29.10.20
Новицкая Н.Ф. 18.02.32 – 30.10.20
Фролов В.А. 07.04.51-30.10.20
Богатырев А.И. 04.06.41-30.10.20
Рыжих А.Т. 26.10.36-31.10.20
Шайдурова Л.И. 24.12.53-31.10.20
Гацелюк Е.Н. 27.06.26-31.10.20
Ужанова Л.Г. 27.05.40-31.10.20
Голишев В.Н. 09.02.39-31.10.20
Тепляшина В.И. 24.04.34-31.10.20
Долгов 22.11.58-31.10.20
Смирнова Г.П. 25.12.39-31.10.20
Кийко Г.Ф. 12.05.65-31.10.20
Бородавкин В.М. 13.08.44-31.10.20
Гуселетов Г.А. 25.09.45-01.11.20
Ломков Р.В. 28.05.46-01.11.20
Пустовалова Н.М. 24.08.34-01.11.20
Аникина Т.В. 25.01.33-02.11.20
Черненок А.А. 07.11.50-02.11.20
Третьяков С.В. 21.07.49-02.11.20
Гурин А.П. 29.01.37-02.11.20
Алатарцева Г.Ф. 18.06.48-03.11.20
Усков Ю.А. 28.10.38-03.11.20
Резник М.Л. 18.02.24-03.11.20
Вилисова Е.Г. 02.02.28-03.11.20
Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше
Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.
Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.
Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.
И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.
Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.
Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.
Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.
Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.
Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69