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Рожайте: новый размер материнского капитала на 2021 год назвали в Минтруде

18:13 06.11.2020 Фото: pexels.com
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Маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию мамы, на адаптацию детей-инвалидов, на получение ежемесячной выплаты и строительство дома на даче.

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Размер маткапитала будет увеличен с 2021 года

Размер материнского капитала с 2021 года будет проиндексирован, а в дальнейшем планируется ежегодно повышать его размер, заявила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

"В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год", - сказала Баталина на всероссийском форуме "Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства" (цитата по ТАСС).

По словам представителя Минтруда, программой за все время действия сертификаты получили более 10 миллионов семей. Воспользовались средствами маткапитала 8 миллионов семей.

Напомним, что семьи, у которых появился первый ребенок с 1 января 2020 года, имеют право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. За второго ребенка родители могут получить 616 617 рублей.

Ранее в Минтруда поясняли, как будет происходить индексация. Предполагается в следующем году доплату за второго ребенка увеличить до 156 тысяч, в 2022 году - до 162 240 рублей, в 2023 году - до 168 750 рублей. В целом в следующем году размер маткапитала увеличится до 485 282 рублей на первого ребенка и 641 282 рублей на второго. В 2022 году - 504 693 рубля и 666 933 рубля соответственно. В 2023 году на первенца будут выплачивать 524 881 рубль, а на второго ребенка - 693 610 рублей.

Материнский капитал, напомним, можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и на получение ежемесячной выплаты.

Кроме того, с 12 марта 2020 года вступил в силу закон, разрешающий использование маткапитала на строительство жилого дома на садовом участке. Для этого необходимо наличие права собственности на землю и разрешение на строительство жилья. Дом должен иметь фундамент, прочные стены и крышу, к нему должны быть подведены вода, свет, устроена система отопления и канализации.

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