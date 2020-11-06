Песков: Россия защищает этнических русских всегда и везде

Песков: предоставляя гражданство жителям Донбасса, Россия защищает этнических русских

Россия всегда защищала и будет защищать интересы русскоговорящих людей вне зависимости от места их проживания. Москва исходит из этого принципа в случае с жителями юго-востока Украины, объяснил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя позицию Украины о том, что РФ должна отменить указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями неподконтрольных Киеву территорий, представитель Кремля задался вопросом: "Что значит должна?". "А разве Украина не должна заботиться о своих гражданах? Если Украина считает людей, проживающих на юго-востоке Украины, своими гражданами, разве она не должна о них заботиться? Разве Украина не должна обеспечивать социальные нужды этих граждан? Разве Украина не должна заниматься защитой здоровья, обеспечением здравоохранения этих граждан? Разве Украина не должна обеспечивать всю необходимую социальную инфраструктуру?" - перечислил Песков возникающие вопросы. По его мнению, Украина, "безусловно, должна" все это делать.

"Но поскольку это не делается и поскольку это этнические русские, то, конечно, Россия всегда защищала и будет защищать интересы русских, где бы они ни проживали", - заявил представитель Кремля. На его взгляд, позиция Киева относительно предоставления российского гражданства понятна, "но она коренным образом расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер". "В Минском комплексе мер нет такого положения", - констатировал Песков.