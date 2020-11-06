06.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Песков: Россия защищает этнических русских всегда и везде

18:48 06.11.2020 Фото: Кремлин.ру
1

По мнению пресс-секретаря президента, позиция Киева относительно предоставления российского гражданства понятна, "но она коренным образом расходится с обязательствами Украины".

% name% title
Песков: предоставляя гражданство жителям Донбасса, Россия защищает этнических русских

Россия всегда защищала и будет защищать интересы русскоговорящих людей вне зависимости от места их проживания. Москва исходит из этого принципа в случае с жителями юго-востока Украины, объяснил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя позицию Украины о том, что РФ должна отменить указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями неподконтрольных Киеву территорий, представитель Кремля задался вопросом: "Что значит должна?". "А разве Украина не должна заботиться о своих гражданах? Если Украина считает людей, проживающих на юго-востоке Украины, своими гражданами, разве она не должна о них заботиться? Разве Украина не должна обеспечивать социальные нужды этих граждан? Разве Украина не должна заниматься защитой здоровья, обеспечением здравоохранения этих граждан? Разве Украина не должна обеспечивать всю необходимую социальную инфраструктуру?" - перечислил Песков возникающие вопросы. По его мнению, Украина, "безусловно, должна" все это делать.

"Но поскольку это не делается и поскольку это этнические русские, то, конечно, Россия всегда защищала и будет защищать интересы русских, где бы они ни проживали", - заявил представитель Кремля. На его взгляд, позиция Киева относительно предоставления российского гражданства понятна, "но она коренным образом расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер". "В Минском комплексе мер нет такого положения", - констатировал Песков.

гражданство интересы русские Дмитрий Песков
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Каждое государство защищает "своих"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Никакой сенсации": как уборщица стала главой поселения доложила Путину глава ЦИК
20:53 06-11-2020
Защищают ли перчатки от коронавируса, рассказал академик РАН
20:42 06-11-2020
Защищают ли перчатки от коронавируса, рассказал академик РАН
«Хотел увидеть Ольгу Бузову»: Захватчика банка приговорили к принудительному лечению
20:25 06-11-2020
«Хотел увидеть Ольгу Бузову»: Захватчика банка приговорили к принудительному лечению
Таскала за волосы и бросала на кровать ребенка: СК возбудил уголовное дело против медсестры туббольницы Новосибирска
20:01 06-11-2020
Таскала за волосы и бросала на кровать ребенка: СК возбудил уголовное дело против медсестры туббольницы Новосибирска
Дистанционку и удаленку с сохранением зарплаты узаконит в ноябре Госдума
19:54 06-11-2020
Дистанционку и удаленку с сохранением зарплаты узаконит в ноябре Госдума
Умер великий сатирик Михаил Жванецкий 1
19:43 06-11-2020
Умер великий сатирик Михаил Жванецкий
Ниже низшего: За убийство пешехода и оставление места ДТП в колонию-поселение отправил водителя суд в Новосибирской области
19:37 06-11-2020
Ниже низшего: За убийство пешехода и оставление места ДТП в колонию-поселение отправил водителя суд в Новосибирской области
Байден вырвался вперед. Трамп отстает на 1000 голосов в Джорджии
19:11 06-11-2020
Байден вырвался вперед. Трамп отстает на 1000 голосов в Джорджии
Песков: Россия защищает этнических русских всегда и везде
18:48 06-11-2020
Песков: Россия защищает этнических русских всегда и везде
БердскСтопка водки и песня в уме, как Штирлиц: коммунисты Бердска отметят по одному 7 ноября 2020 2
18:39 06-11-2020
Стопка водки и песня в уме, как Штирлиц: коммунисты Бердска отметят по одному 7 ноября 2020