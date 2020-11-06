06.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Байден вырвался вперед. Трамп отстает на 1000 голосов в Джорджии

19:11 06.11.2020 Фото: Википедии
1

Если ситуация не изменится, это принесет сопернику действующего президента 16 голосов выборщиков, и серьезные шансы на победу – пока демократ лидирует по количеству голосов, всего их нужно набрать 270.

% name% title
Кандидат в президенты США Джо Байден вырвался вперед в одном из ключевых штатов

В Джорджии, одном из колеблющихся штатов, где победитель пока не объявлен, остается посчитать всего 1% бюллетеней. И если предыдущие два дня здесь впереди с небольшим отрывом шел Дональд Трамп, то теперь его опережает Джо Байден, причем всего на 900 голосов.

Если ситуация не изменится, это принесет ему 16 голосов выборщиков, и серьезные шансы на победу – пока демократ лидирует по количеству голосов, всего их нужно набрать 270. Но подсчет продолжается в четырех штатах, и победа пока не гарантирована ни Байдену, ни Трампу. К тому же, в Джорджии действует закон, позволяющий проигравшему кандидату потребовать пересчета, если разрыв между соперниками составил менее 0,5 процентных пункта.

Штаб Трампа уже подал иск в суд штата с требованием к избирательной комиссии соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней. Сам Трамп ранее заявил, что побеждает на выборах, если считать только законные голоса. Он обвиняет демократическую партию во вмешательстве в подсчет голосов и через суд пытался остановить процесс в ряде штатов.

Подведение окончательных итогов выборов президента США затягивается в связи с тем, что из-за пандемии беспрецедентное количество избирателей проголосовали по почте. Предположительно, последние бюллетени придут по почте 9 ноября.

бюллетени выборщик голоса демократ победитель президент Джозеф Байден Дональд Трамп
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто победит в США?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Никакой сенсации": как уборщица стала главой поселения доложила Путину глава ЦИК
20:53 06-11-2020
Защищают ли перчатки от коронавируса, рассказал академик РАН
20:42 06-11-2020
Защищают ли перчатки от коронавируса, рассказал академик РАН
«Хотел увидеть Ольгу Бузову»: Захватчика банка приговорили к принудительному лечению
20:25 06-11-2020
«Хотел увидеть Ольгу Бузову»: Захватчика банка приговорили к принудительному лечению
Таскала за волосы и бросала на кровать ребенка: СК возбудил уголовное дело против медсестры туббольницы Новосибирска
20:01 06-11-2020
Таскала за волосы и бросала на кровать ребенка: СК возбудил уголовное дело против медсестры туббольницы Новосибирска
Дистанционку и удаленку с сохранением зарплаты узаконит в ноябре Госдума
19:54 06-11-2020
Дистанционку и удаленку с сохранением зарплаты узаконит в ноябре Госдума
Умер великий сатирик Михаил Жванецкий 1
19:43 06-11-2020
Умер великий сатирик Михаил Жванецкий
Ниже низшего: За убийство пешехода и оставление места ДТП в колонию-поселение отправил водителя суд в Новосибирской области
19:37 06-11-2020
Ниже низшего: За убийство пешехода и оставление места ДТП в колонию-поселение отправил водителя суд в Новосибирской области
Байден вырвался вперед. Трамп отстает на 1000 голосов в Джорджии
19:11 06-11-2020
Байден вырвался вперед. Трамп отстает на 1000 голосов в Джорджии
Песков: Россия защищает этнических русских всегда и везде
18:48 06-11-2020
Песков: Россия защищает этнических русских всегда и везде
БердскСтопка водки и песня в уме, как Штирлиц: коммунисты Бердска отметят по одному 7 ноября 2020 2
18:39 06-11-2020
Стопка водки и песня в уме, как Штирлиц: коммунисты Бердска отметят по одному 7 ноября 2020