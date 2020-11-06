Байден вырвался вперед. Трамп отстает на 1000 голосов в Джорджии

Если ситуация не изменится, это принесет сопернику действующего президента 16 голосов выборщиков, и серьезные шансы на победу – пока демократ лидирует по количеству голосов, всего их нужно набрать 270.

Кандидат в президенты США Джо Байден вырвался вперед в одном из ключевых штатов

В Джорджии, одном из колеблющихся штатов, где победитель пока не объявлен, остается посчитать всего 1% бюллетеней. И если предыдущие два дня здесь впереди с небольшим отрывом шел Дональд Трамп, то теперь его опережает Джо Байден, причем всего на 900 голосов.

Если ситуация не изменится, это принесет ему 16 голосов выборщиков, и серьезные шансы на победу – пока демократ лидирует по количеству голосов, всего их нужно набрать 270. Но подсчет продолжается в четырех штатах, и победа пока не гарантирована ни Байдену, ни Трампу. К тому же, в Джорджии действует закон, позволяющий проигравшему кандидату потребовать пересчета, если разрыв между соперниками составил менее 0,5 процентных пункта.

Штаб Трампа уже подал иск в суд штата с требованием к избирательной комиссии соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней. Сам Трамп ранее заявил, что побеждает на выборах, если считать только законные голоса. Он обвиняет демократическую партию во вмешательстве в подсчет голосов и через суд пытался остановить процесс в ряде штатов.

Подведение окончательных итогов выборов президента США затягивается в связи с тем, что из-за пандемии беспрецедентное количество избирателей проголосовали по почте. Предположительно, последние бюллетени придут по почте 9 ноября.