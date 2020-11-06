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Таскала за волосы и бросала на кровать ребенка: СК возбудил уголовное дело против медсестры туббольницы Новосибирска

20:01 06.11.2020 Фото: Скриншот
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Медика подозревают в неисполнение или ненадлежащем исполнение обязанностей при надзоре за несовершеннолетним с применением жестокого обращения.

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Таскавшую за волосы малыша медсестру отстранили от работы

Следственными органами СКР по Новосибирской области по результатам доследственной проверки по размещенному в сети Интернет видео о жестоком обращении с ребенком в туберкулезной больнице возбуждено уголовное дело. Об этом вечером в пятницу сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

6 ноября 2020 года в сети Интернет было размещено видео, на котором медсестра туберкулезной больницы берет малолетнего ребенка за волосы и кидает на кровать. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", медсестру после инцидента отстранили от работы.

Кроме того, автор видео утверждает, что подобные действия медсестры носят систематический характер. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области незамедлительно была организована доследственная проверка.

По результатам проведенных проверочных мероприятий в отношении медицинской сестры ГБУЗ НСО Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением).

В рамках расследования уголовного дела следователями СКР будет дана принципиальная оценка действиям медицинского работника, а также установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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