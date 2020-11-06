Защищают ли перчатки от коронавируса, рассказал академик РАН

Витали Зверев отметил, что перчатками "мы собираем всякие кишечные бактерии, грибы, и, если есть такая привычка, то все равно потом лезем в лицо перчатками".

Академик РАН заявил, что перчатки не защищают от коронавируса

Перчатки не защищают от заражения коронавирусом, а наоборот, помогают заразиться другими заболеваниями, что раньше предотвращала естественная защита рук, заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

"Перчатки ни от чего не защищают, это коммерческий проект. Нет вируса на поверхностях, ни на дверных ручках, руками он не передается. Серьезные исследования на эту тему были проведены. Смысл очень плохой в перчатках - люди страдают дерматитом. Руки - наша защита, часть врожденного иммунного ответа", - сказал Зверев "Интерфаксу" в пятницу.

Он отметил, что перчатками "мы собираем всякие кишечные бактерии, грибы, и, если есть такая привычка, то все равно потом лезем в лицо перчатками".

"Когда мы подносим руки к лицу, у человека гораздо меньше шансов заразиться всякими грибковыми заболеваниями, чем в перчатках. На перчатках это все остается. На руках эти микроорганизмы погибают, у нас на руках есть антимикробные пептиды, наша защита", - сказал Зверев.

Он отметил, что "и поливкой улиц дезинфицирующими растворами бессмысленно бороться с коронавирусом, к тому же, другие микроорганизмы вырабатывают устойчивость, как к антибиотикам, если потом такой гриб попадет в госпиталь, вывести его будет нельзя, потому что антисептики одни и те же".

Также ученый призвал размещать в интернете грамотные и интересные для молодежи объяснения необходимости правильного ношения масок. Он пояснил, что если здоровый человек носит маску, а рядом с ним находится инфицированный без нее, то вероятность заражения все равно составит 80%.

"Если оба носят маску, вероятность заражения 1-2%. Маски на улице не надо носить, надо в метро, транспорте. И объяснения должны быть не в газетах, на телевидении - молодежь этого не смотрит, а в интернете", - сказал Зверев.

Мнения об эффективности перчаток в борьбе с коронавирусом

Ранее и главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявлял "Интерфаксу" о том, что ношение перчаток - избыточная и неэффективная мера в борьбе с COVID-19, контактный путь передачи вируса отмечается всего в 10% случаях, в основном заражаются воздушно-капельным путем. К тому же, многие пользуются перчатками неправильно, многократно надевая их, что создает дополнительные риски, отмечал ученый.

Также глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой объяснить, так ли нужны перчатки в общественных местах людям, не работающим в сфере питания и услуг.

Противоположного мнения по поводу эффективности перчаток в борьбе с коронавирусом придерживается бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Как заявлял ранее Онищенко "Интерфаксу", "перчатки - способ проверенный".