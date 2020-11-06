"Никакой сенсации": как уборщица стала главой поселения доложила Путину глава ЦИК

Встреча с Владимира Путина председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой

Владимир Путин 6 ноября провёл встречу с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Говорили в том числе о тех, кого избрал народ на сентябрьских выборах. Памфиловала доложила, что не только уборщица стала главой поселка. Выбрали учителе и представителей рабочих профессий.

Дословно

Памфилова Э.: И впервые, Владимир Владимирович, – мы раньше этого не делали – впервые после того, как в прессе прошло как сенсация, что «как же так, в Костромской области молодая женщина, которая раньше работала уборщицей, избралась главой поселкового совета…»

В.Путин: Ну и что?

Э.Памфилова: Какая сенсация? Мы взяли, разложили социально-демографический состав, и получилась очень интересная картина. Если позволите, я Вам представлю некоторые цифры.

В.Путин: Да, интересно.

Э.Памфилова: Во-первых, о чём это свидетельствует, – о том, что у нас работают в обществе и в государстве не только социальные лифты, но и политические лифты. Очень широкий спектр представительства: служащих разного уровня – не менее 37 процентов, на втором месте (почти 16 процентов) – это учителя, преподаватели, активно избираются на разных уровнях представительства, а на третьем месте – это представители как раз рабочих профессий: водители, механики, слесари.

Кстати, сразу расскажу: что там уборщица – у нас 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара (видимо, пошли по стопам Виктора Цоя, только тот в музыку, а эти – в политику), два кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов. Это рабочие профессии все.

В.Путин: Люди просто знают проблемы своих населённых пунктов.

Э.Памфилова: Люди их знают по делам, люди их уважают. Между тем 17 ректоров высших учебных заведений, очень много учителей, почти шесть тысяч учителей избиралось, свыше тысячи воспитателей и, кстати, детские тренеры – 432 человека. Такая статистика.

Что ещё нас удивило. Представителей рабочих профессий немного больше, чем предпринимателей: если рабочие профессии – где-то 11,5 процента, то предпринимателей – немного менее 11 процентов. Чуть меньше доля домохозяек, тоже активно избираются, и пенсионеры – девять процентов примерно, врачи и медики – в целом около пяти процентов.

И что интересно: почти не избираются, очень мало избрались депутаты – это звоночек – менее процента. Это говорит о том, что люди стали более требовательны, более жёсткие требования предъявляют, и те, кто сейчас в депутатах и намерены дальше избираться, должны об этом подумать. Менее одного процента, наряду с представителями режиссёров, художников, артистов – там вообще ничтожная доля. Люди смотрят, что ты говорил и что на самом деле сделал. Я думаю, что надо задуматься над этим прецедентом на выборах.

В ряде стран вводят квоты для женщин. У нас без всяких квот почти гендерный паритет: 55 процентов мужчин, 45 процентов женщин. Возрастной разброс большой. Основная группа, от 30 до 60 лет, – 82 процента, но есть у нас пять человек молодые совсем, 18-летние.

Хотела бы об одной девочке рассказать. Ангелина Мотякина выросла в многодетной семье, учится в медицинском колледже, стала волонтёром, благотворительностью занимается. Люди оказали доверие – теперь депутат Орловского горсовета.

Ещё есть уникальный у нас человек. Если сейчас говорили про 18 лет, то он самый старший, ему на днях, 7 ноября, исполнится – сколько Вы думаете? – 96 лет. Это Гизатуллин Зинатулла Гизатуллович, он учитель, имеет орден, кавалер ордена Отечественной войны, прошёл войну, до сих пор трудится директором музея в Татарстане, школьного музея. Уникальные люди.

В.Путин: Дай бог ему здоровья.

Э.Памфилова: Я бы хотела сказать, что главное – результат. По факту имеем широкое народное представительство на основе прямых свободных выборов. Я прямо акцент делаю, когда сравниваю с теми, кто нас постоянно критикует.