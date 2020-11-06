Какой прожиточный минимум установил на месяц каждому жителю Бердска губернатор?

Как и обещали власти, сумма достигла уровня минимальной зарплаты. Но пенсионеру денег на прожитье положено на 3000 рублей меньше, чем трудящимся и детям.

Прожиточный минимум в Новосибирской области увеличился

О величине прожиточного минимума сообщил Новосибирскстат "Курьер. Среда. Бердск" 6 ноября.

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» № 233-ФЗ от 03.12.2012 Постановлением губернатора Новосибирской области от 22.10.2020 г. № 190 установлена величина прожиточного минимума в Новосибирской области за 3 квартал 2020 года.

Величина прожиточного минимума составила в среднем на жителя области 12 037 рублей, в том числе на трудоспособное население – 12 785; пенсионера – 9653; ребёнка – 12 454 рубля.

Таким образом, как и обещали власти, величина прожиточного минимума стала выше минимального размера оплаты труда (МРОТ), который сейчас равен 12 130 рублям (без учета районного коэффициента).