Какой прожиточный минимум установил на месяц каждому жителю Бердска губернатор?

О величине прожиточного минимума сообщил Новосибирскстат "Курьер. Среда. Бердск" 6 ноября.
В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» № 233-ФЗ от 03.12.2012 Постановлением губернатора Новосибирской области от 22.10.2020 г. № 190 установлена величина прожиточного минимума в Новосибирской области за 3 квартал 2020 года.
Величина прожиточного минимума составила в среднем на жителя области 12 037 рублей, в том числе на трудоспособное население – 12 785; пенсионера – 9653; ребёнка – 12 454 рубля.
Таким образом, как и обещали власти, величина прожиточного минимума стала выше минимального размера оплаты труда (МРОТ), который сейчас равен 12 130 рублям (без учета районного коэффициента).