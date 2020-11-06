06.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Какой прожиточный минимум установил на месяц каждому жителю Бердска губернатор?

21:10 06.11.2020 Фото: pixabay.com
1

Как и обещали власти, сумма достигла уровня минимальной зарплаты. Но пенсионеру денег на прожитье положено на 3000 рублей меньше, чем трудящимся и детям.

% name% title
Прожиточный минимум в Новосибирской области увеличился

О величине прожиточного минимума сообщил Новосибирскстат "Курьер. Среда. Бердск" 6 ноября.

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» № 233-ФЗ от 03.12.2012 Постановлением губернатора Новосибирской области от 22.10.2020 г. № 190 установлена величина прожиточного минимума в Новосибирской области за 3 квартал 2020 года.

Величина прожиточного минимума составила в среднем на жителя области 12 037 рублей, в том числе на трудоспособное население – 12 785; пенсионера – 9653; ребёнка – 12 454 рубля.

Таким образом, как и обещали власти, величина прожиточного минимума стала выше минимального размера оплаты труда (МРОТ), который сейчас равен 12 130 рублям (без учета районного коэффициента).

величина прожиточного минимума размер пособия трудоспособное население Новосибирскстат
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько вы тратите в месяц на одного члена семьи?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Избавиться от родившей 9-классницы пыталась школа ради репутации и статистики
22:35 06-11-2020
Избавиться от родившей 9-классницы пыталась школа ради репутации и статистики
Красивые поздравления с Всемирным днем мужчин 7 ноября 2020 года в прозе
22:25 06-11-2020
Красивые поздравления с Всемирным днем мужчин 7 ноября 2020 года в прозе
Выпала из окна при попытке сбежать из ковидного госпиталя женщина в Новосибирске. Смотрите видео
22:02 06-11-2020
Выпала из окна при попытке сбежать из ковидного госпиталя женщина в Новосибирске. Смотрите видео
Санкции против Лукашенко, его сына и 13 чиновников Белоруссии ввел Евросоюз
21:48 06-11-2020
Санкции против Лукашенко, его сына и 13 чиновников Белоруссии ввел Евросоюз
Что случилось с Навальным, обнародовала полиция РФ. В Россию он не стремится
21:25 06-11-2020
Что случилось с Навальным, обнародовала полиция РФ. В Россию он не стремится
Какой прожиточный минимум установил на месяц каждому жителю Бердска губернатор?
21:10 06-11-2020
Какой прожиточный минимум установил на месяц каждому жителю Бердска губернатор?
"Никакой сенсации": как уборщица стала главой поселения доложила Путину глава ЦИК
20:53 06-11-2020
Защищают ли перчатки от коронавируса, рассказал академик РАН 1
20:42 06-11-2020
Защищают ли перчатки от коронавируса, рассказал академик РАН
«Хотел увидеть Ольгу Бузову»: Захватчика банка приговорили к принудительному лечению
20:25 06-11-2020
«Хотел увидеть Ольгу Бузову»: Захватчика банка приговорили к принудительному лечению
Таскала за волосы и бросала на кровать ребенка: СК возбудил уголовное дело против медсестры туббольницы Новосибирска
20:01 06-11-2020
Таскала за волосы и бросала на кровать ребенка: СК возбудил уголовное дело против медсестры туббольницы Новосибирска