Что случилось с Навальным, обнародовала полиция РФ. В Россию он не стремится

Сотрудники немецкой разведки BND активно работают со своим новым подопечным: ни шага в сторону, выйти на улицу или с кем-то пообщаться нельзя без особого разрешения. Смотрите видео.

Ни шага в сторону: почему Навальный не возвращается в Россию

Сибирское управление МВД на транспорте распространило данные проверки в связи с госпитализацией Алексея Навального в Омске 20 августа. Химико-токсикологические исследования не подтвердили факта отравления. Врачи поставили окончательный диагноз — хронический панкреатит.

Тем временем Навальный прячется от посторонних глаз, не без помощи немецких властей. В распоряжении НТВ оказались кадры из небольшого городка Ибах, который фактически переведен на осадное положение. Там дежурят сотрудники полиции и немецкой разведки BND. Все передвижения и съемки в городе запрещены. Сам Навальный ходит исключительно под охраной и только с разрешения спецслужб ФРГ.

Небольшой город Ибах — тихая немецкая глубинка с население около 400 человек. Считается одним из самых любимых мест отдыха у достопочтенных бюргеров — почти 60 процентов территории коммуны на границе с Швейцарией занимает густой лес. Но спокойная жизнь закончилась после того, как сюда привезли на реабилитацию блогера Алексея Навального. Удивлению сельских жителей не было предела, когда у здания городской ратуши они увидели сразу пять полицейских машин, здесь и одна-то — большая редкость.

Сотрудники немецкой разведки BND активно работают со своим новым подопечным: ни шага в сторону, выйти на улицу или с кем-то пообщаться нельзя без особого разрешения. У входа в гостиницу, где так опекают Навального, серьезная охрана. Люди в разгрузочных жилетах объясняют — здесь остановился особый пациент, которого простым смертным видеть строго запрещено. Официальный представитель полиции земли Баден-Вюртемберг пошел еще дальше: он заявил, что журналистам нельзя даже находиться или проезжать рядом с этим местом.

Маттиас Альбикер, представитель полиции земли Баден-Вюртемберг: «Нет мы не контактируем ни с кем. В целях охраны и безопасности объекта контакты невозможны. Есть распоряжение, и оно касается всех. Согласно этому распоряжению, въезд и посещение Ибаха запрещены всем без исключения. Проехать транзитом через город вы можете, но остановка и пребывание запрещены. Съемка тоже под запретом».

Разведка ФРГ буквально обложила весь городок. Навального сопровождают везде, даже во время прогулок по лесу.

Вывоз Навального, которого с неясными симптомами эвакуировали из Омска в конце августа, тоже больше напоминал спецоперацию, и в ней было очень много странного — начиная с экипажа самолета, который транспортировал блогера. Немецкие пилоты и парамедики представлены на профильном сайте для подбора кадров. Но один из членов того экипажа — Флориан Пенц — зачем-то использовал чужую фамилию при перелете из России. В его профайле не указано место работы, список друзей в соцсетях закрыт. И не исключено, что кто-то из этих самых медиков или пилотов может иметь отношение к немецким спецслужбам. Без ответа остался вопрос о том, кто же такая Мария Певчих — якобы сотрудница ФБК, которую вместе с женой Навального немцы вывезли тем самым самолетом. Многие российские юристы уверены, что и она имеет какое-то отношение к разведке — например, английской MI-6. Но сама Певчих и блогер, который, к удивлению многих, оказался ее шефом, хранят молчание.

Мария скрылась в Лондоне. Алексей гуляет по лесу. В местном ресторане блогер, его супруга и сын тоже отметитись — угрюмыми лицами. И опять же в сопровождении. В отсутствие Навального заведение почему-то не работает. Менеджер общается только по телефону.

Казалось бы, судя по внешнему виду, Навальный уже пошел на поправку и ему пора бы возвращаться на родину. Но блогеру, судя по всему, не дают вернуться — как раз его кураторы из BND. Сам он тоже, видимо, не рвется домой. Поскольку в России ему по-прежнему грозит срок по уголовному делу об оскорблении ветерана, которого он назвал холуем. Но получается, что с 1 января 2021 года он будет фактически чист перед российским законом, и затянувшиеся каникулы как раз должны ему в этом помочь.

Дмитрий Аграновский, адвокат: «30 декабря у Навального истекают ограничения по условному сроку, связанному с делом „Ив Роше“. Это значит, что если бы его, как и планировалось, судили в России в октябре, то по двум приговорам он получил бы реальный срок, что-то около трех с половиной лет колонии. А так — можно будет начать с чистого листа».

Илья Ремесло, юрист: «Я думаю, что он не стремится особо возвращаться в Россию потому, что он там занимается любимым своим делом — отдыхает. Он, как мы знаем, ранее по десять раз выезжал в отпуск заграницу. Сейчас мы видим, что у него состояние физическое прекрасное, то есть он там не восстанавливается, как говорит. Человек, который может по три часа давать интервью, ходить спокойно может — понятно, что это человек уже здоровый».

Странности нашлись и в событиях в аэропорту Омска. Сторонники Навального уверяли, что воздушную гавань заминировали незадолго до прибытия немецкого борта — якобы для того, чтобы помешать самолету сесть. Но позже оказалось, что сообщений от российского МВД об этом нигде не было, а звонок о бомбе — с территории Германии, кстати — был. О нем в ФБК, судя по всему, знали заранее. Эксперты ОЗХО, которые подтвердили отравление только на словах, тоже до сих пор не предоставили никаких доказательств — ни результатов лабораторных исследований, ни подтверждения того, что вещество, которым якобы отравили блогера, сделано в России. И вообще, было ли оно? Основной, и строго засекреченный, отчет ОЗХО якобы отправила в Германию. Доступа к нему ни у кого нет.

Российская полиция между тем все-таки провела свою проверку — опрошены 210 человек, проведены 60 экспертиз почти пяти сотен изъятых предметов. И по данным экспертов, никаких отравляющих и даже сильнодействующих веществ там не обнаружено. Зато из показаний Юлии Навальной известно, что блогер до этого несколько дней ограничивал себя в еде и вообще питался нерегулярно. В этой связи диагноз российских медиков не изменился — нарушение углеводного обмена и хронический панкреатит. Делиться своим заключением — что все-таки произошло с Навальным — в Евросоюзе не намерены. Ни на один из запросов Генпрокуратуры и МИДа там не ответили.

Несмотря на то, что, в отличие от европейских коллег, Россия пытается докопаться до истины, ни Мария Певчих, ни еще один сотрудник ФБК Владлен Лось не нашли времени ответить на вопросы российских следователей. А без их показаний и содействия немецких властей полноценное расследование может затянуться на неопределенный срок, говорят в Генпрокуратуре.

Между тем, рядовые жители Германии понемногу начинают высказывать недовольство по поводу навязанного своим правительством гостя. Немцы, чьи письма опубликовала газета Zuddoqche zeitung, пишут, что уже устали от такого иждивенца. А после его обвинений в адрес бывшего канцлера Герхархда Шредера Навальному напомнили: будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях.

Вольфганг Хайнц: «Оскорбляя бывшего канцлера Шредера, называя его „помощником Путина“, Навальный самым жестоким образом злоупотребил своим правом на гостеприимство в Федеративной Республике. Будучи гостем, на мой взгляд, он не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику. Вдобавок его публичные националистические высказывания и ксенофобия заставляют задуматься».

Вольфрам Зальцер: «Немецкие власти — от Меркель до Хабека и Мааса — заглядывают в рот критику Кремля и помогают ему быть в образе… Но нужно понимать — Навальный более чем сомнительный политик».

Блогера даже обсудили в немецком парламенте: мол, не нужно принимать ситуацию так, как подает ее сам Навальный и те, кто устроил его госпитализацию. В игры своих спецслужб депутаты играть не намерены. Тот, кто действительно хочет выяснить правду, тот бы уже начал сотрудничество с российскими органами и предоставил бы им все необходимые сведения, и все это нужно делать напрямую, а не через международные препятствия.